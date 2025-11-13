«Заход в пике» и «донорство»: IT и телеком описали риски для бизнеса

Дорогие деньги, охлаждение экономики, риски блэкаутов и деградации качества связи — участники телеком- и IT-рынка назвали главные риски для своего бизнеса. Власти признают, что эти отрасли находятся в «переломной точке»

На что жаловались операторы связи

Вся отрасль телекома «заходит в пике», заявила гендиректор МТС Инесса Галактионова, выступая в среду, 12 ноября на форуме «Цифровые решения» в национальном центре «Россия». Она пояснила, что как и мировая индустрия российский телеком «уперся в потолок роста»: на одного абонента уже приходится по две сим-карт. При этом в России есть свои дополнительные вызовы: очень дорогие деньги, операторы «работают на выплату процентов банку», непонятно, откуда брать деньги на инвестиции в сети. Поскольку трафик растет, без увеличения емкостей сетей есть риск деградации качества связи. Переложить затраты в цены для абонентов компании не могут, поскольку это ограничивает ФАС, отметила глава МТС. Параллельно операторы пытаются инвестировать в импортозамещение телекоммуникационного оборудования, выполнять требования регулятора по покрытию автодорог, небольших населенных пунктов и т.д. При этом клиенты ждут новых технологических решений, инвестиции в которые тоже неоткуда взять.

По словам Галактионовой, по ряду направлений, в частности развитию технологии мобильной связи пятого поколения (5G), рынки европейских стран, Китая, США «убежали вперед». «Вопрос, сможем ли мы догнать, не говоря уже перегнать. Но в любом случае, по каким-то направлениям можно не изобретать велосипед, а подсмотреть и потом скопировать с достоинством, если будут хорошие решения», — отметила она. По словам Галактионовой, решением проблем могла бы стать возможность развивать в России 5G и наряду с инвестициями «пытаться балансировать со стоимостью [услуг] для населения».

Президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев указал, что на сегодня из запланированных Стратегией развития отрасли связи до 2035 года мер поддержки отрасли реализовано меньше 10%, отрасль продолжает быть донором, ее постоянно нагружают дополнительными обременениями. При этом за последние 10 лет инфляция составила 70%, а стоимость услуг телеком отрасли выросла лишь на 14%. «У нас нет источников для того, чтобы обеспечить гигабитное будущее (речь о цели стратегии отрасли обеспечить скорость доступа в интернет абонентам в 1 Гбит/сек. — РБК). Кроме этого, нам еще поручают вопросы государственной безопасности, устранения цифрового неравенства, покрытие дорог и до бесконечности», — сказал Кузяев. По его словам, за 10 лет средняя маржинальность чистой прибыли в отрасли снизилась с 10,5% до 4,4%, а закредитованность выросла в три раза. «Отрасль утратила инвестиционную привлекательность», — категоричен глава «ЭР-Телеком Холдинга». Он выразил опасение, что, если ситуация не изменится, «будут блэкауты, потеря связанности страны».

Кузяев считает, что нужно менять механизм развития телеком-отрасли. Существующий механизм был создан в начале 2000-х годов и сейчас ситуация поменялась, настаивает топ-менеджер.

С какими вызовами сталкиваются IT-игроки

Бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян отметил, что сегодня в России есть несколько сильных, устойчивых экосистем, которые построили успешные бизнес-модели вокруг лучших сервисов. По его словам, это важно, потому что, чтобы создавать новые сервисы, нужно иметь интеллектуальный капитал, деньги и т.д. «Мы смогли практически все эти сервисы создать на собственных технологиях, — подчеркнул Худавердян. — Но — переходим к вызову — плохая новость заключается в том, что все это сейчас надо переделать. У нас новая большая технологическая революция, приходит — искусственный интеллект. Когда появились мобильные телефоны, стало понятно, что все сайты надо переверстать, переделать и создать мобильные приложения. Похожая история сейчас будет со всеми нами». Он также отметил, что ИИ «не заменяет биологический интеллект». То, что мы будем вынуждены передать много решений, которые сегодня принимает человек, ИИ — это огромный вызов и для общества, ему надо будет это принять и осознать, сказал бывший глава «Яндекса». Как следствие, для этого должна будет возникать регуляторика, ее созданием тоже нужно будет заниматься. Худавердян также напомнил, что несмотря на уровень развития цифровых сервисов в России, страна занимает примерно 2% на мировом рынке. «Мы, по сути, все конкурируем с мировыми игроками, которые имеют кратно больше ресурсов. И на эту тему, мне кажется, надо постоянно рефлексировать», — сказал он, отметив, что стране нужно стараться экспортировать технологии.

Президент «Т-Технологии» Станислав Близнюк среди проблем, с которыми сталкивается компания, упомянул дорогую стоимость капитала, и то, что Россия делает «крутые продукты на маленьком рынке». «У нас хоть и 150 млн человек, но маленькая емкость рынка. С этой точки зрения, мне кажется, надо увеличивать количество запросов, находить те отрасли, которые еще не начали использовать искусственный интеллект в своей ежедневной жизни, и давать им какой-то push (импульс. — РБК), обучение, запрос, чтобы они начинали использовать новые технологии для улучшения своих процессов. И, конечно, наши топовые решения надо пытаться экспортировать куда-либо. Тем самым расширим аудиторию и повысится эта эффективность», — указал он. Также Близнюк упомянул необходимость огромных инвестиций в центры обработки данных (ЦОДы) для создания инфраструктуры для работы ИИ. Он предложил сформировать рабочую группу, чтобы эту инфраструктуру можно было создать быстрее, чем предполагают текущие сроки согласования строительства дата-центра (2-3 года), а также решить вопрос со стоимостью электричества, его доступностью.

Сооснователь фонда «Сайберус» и группы «Позитив» (Positive Technologies) Юрий Максимов говорил о необходимости изменения принципов работы отрасли кибербезопасности. По его мнению, нужно разделить тех, кто делает продукт, и тех, кто оценивает его эффективность. «В финансах давно разделили аудит с финансами. Если главный бухгалтер будет делать финансовый аудит, там такая ерунда получится», — пояснил он. Клиенты должны оплачивать заказанное решение, только если независимые исследователи подтвердят его эффективность, считает Максимов. В таком случае страхование киберрисков выйдет на другой уровень. «Мы договорились с несколькими страховыми компаниями о том, что, если исследуемые организации находятся на киберспытаниях, то тарифы на киберриски снижаются на порядок, а сумма покрытия увеличивается в многие-многие-многие разы», — рассказал он. Это, по словам Максимова, большой вызов, потому что для компаний это будет, как «пчела против меда»: «надо не делать то, что уже продается, а делать что-то новое». Среди других проблем он упомянул отсутствие регуляторики для «белых» хакеров, то есть тех, кто исследует уязвимости по просьбе заказчика.

Гендиректор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков назвал среди вызовов высокую ставку ЦБ, поскольку аппаратная инфраструктура, «железо» (IT-оборудования) — это огромные инвестиции с долгим циклом окупаемости. Кроме того, высокая ставка и охлаждение экономики, по его словам, влияет на спрос на IT-инфраструктуру. При этом главное достижение отрасли «железа», по его словам, заключается в том, что она появилась.

Глава 1С Борис Нуралиев также упомянул охлаждение экономики. «Софт нужен в первую очередь тогда, когда создаются новые предприятия, когда существенно развиваются старые, — пояснил он. — В условиях охлаждения сжимается бюджет автоматизации на корпоративном рынке, меньше возможностей у малого бизнеса, у небольших предприятий». Среди других специфических проблем он упомянул рост использования бесплатных лицензионных копий ERP- систем, как зарубежных, так и отечественных.

Как власти оценили заявления

Вице-премьер Дмитрий Григоренко в ответ на выступления сказал, что власти знают о вызовах и слышат их. «Если три-четыре каких-то ключевых выделить, то, конечно, мы прекрасно понимаем, что нужно стимулировать спрос на отечественные решения. У всех так или иначе в докладах рефреном это присутствовало. С одной стороны, меры поддержки действительно на каком-то этапе помогают, потом к ним привыкают, потом они уже где-то и балуют. Мы на сегодняшний момент находимся в каком-то, наверно, пограничном состоянии, когда нам нужно понять, что касается мер дальнейшей поддержки. Будем жестко выбирать приоритеты», — сказал Григоренко.

Глава Минцифры Максут Шадаев согласился, что регулирование отрасли телекома складывалось в начале 2000-х и «после того, как эта отрасль встала на ноги, практически не менялась». «Мы понимаем, что у нас очень конкурентная отрасль, <…> при этом требования к операторам растут. Крупные операторы, которые на виду, взаимодействуют с государством системно, все эти требования выполняют, а маленькие операторы — зачастую нет, — отметил Шадаев. — Очевидно, мы находимся сейчас в переломной точке, когда должны переосмыслить существующую систему регулирования рынка, потому что она и в понимании Минцифры себя немножко изжила». При этом он считает очень пугающей историей тот факт, что в 2024 году и первой половине 2025-го инвестиции в основной капитал в IT-отрасли в России оказались выше, чем инвестиции в телеком.