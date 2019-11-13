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Технологии и медиа ,  
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Facebook объявил о запуске своей системы электронных платежей
Выбрав удобный способ оплаты, через внутренний сервис пользователи смогут переводить друг другу деньги, жертвовать на благотворительность и делать покупки в соцсети Facebook и приложении Messenger, а позже в WhatsApp и Instagram
Facebook FB $194,5 +2,57% Купить
Фото: Richard Drew / AP

Facebook запускает собственный сервис электронных платежей Facebook Pay, который можно будет использовать для оплаты в одноименной соцсети, в приложениях Messenger, WhatsApp и Instagram. Об этого говорится в блоге компании.

Пользователи смогут выбрать удобный способ оплаты, а сервис сохранит платежную информацию, чтобы ее не приходилось вводить каждый раз заново. Кроме того, компания запустит чат для поддержки тех, кто оплачивает покупки через сервис платежей. Чтобы активировать его, говорится в блоге, в настройках страницы в приложении или на сайте необходимо найти функцию Facebook Pay.

Facebook отмечает, что на этой неделе сервис будет доступен для пользователей соцсети и Messenger в США. Через систему платежей они смогут жертвовать на благотворительность, делать покупки в игровых приложениях, приобретать билеты на мероприятия, а также проводить индивидуальные платежи в мессенджере соцсети и переводить деньги для страниц и компаний в Facebook Marketplace.

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Компания обещает, что со временем сделает сервис электронных платежей доступным для большего количества пользователей и расширит число площадок, где он используется, добавив туда Instagram и WhatsApp.

Как говорится в заявлении, сервис поможет сделать платежи безопаснее путем шифрования данных карт и банковских счетов, а также при помощи системы компании для отслеживания кибермошенничеств. Для дополнительной защиты Facebook предлагает пользователям добавить свои биометрические данные (например, отпечаток пальца) или пароль, напоминая, что не имеет доступа к такой информации и не хранит ее на серверах.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Facebook, электронные платежи
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