Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями

В ней будут отображаться отобранные как алгоритмами, так и «командой журналистов» новости. Пока протестировать функцию сможет только пара сотен тысяч человек в США

Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании. Нововведение пока доступно только для около 200 тыс. пользователей, проживающих в США, уточняет портал о технологиях и гаджетах Cnet.

Запись в facebook пользователя facebook

В разделе будут представлены отобранные «командой журналистов» новости, персонализированные сообщения (то есть основанные на интересах и «лайках» пользователя), тематические разделы (бизнес, развлечения, здоровье, наука и техника, спорт) и подписки (платные подписки на издания, подключенные к учетной записи Facebook).

«Мы хотим, чтобы в цифровую эпоху процветали новые формы СМИ, в том числе индивидуальная, независимая журналистика. Именно поэтому мы продолжим расширять алгоритмический способ отбора новостей для пользователей», — говорится в сообщении Facebook.

В Facebook News будут доступны местные репортажи. В тестовой период он разделом смогут пользоваться только пользователи в крупных городах США, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго.