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Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями
В ней будут отображаться отобранные как алгоритмами, так и «командой журналистов» новости. Пока протестировать функцию сможет только пара сотен тысяч человек в США
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Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании. Нововведение пока доступно только для около 200 тыс. пользователей, проживающих в США, уточняет портал о технологиях и гаджетах Cnet.

Запись в facebook пользователя facebook

В разделе будут представлены отобранные «командой журналистов» новости, персонализированные сообщения (то есть основанные на интересах и «лайках» пользователя), тематические разделы (бизнес, развлечения, здоровье, наука и техника, спорт) и подписки (платные подписки на издания, подключенные к учетной записи Facebook).

«Мы хотим, чтобы в цифровую эпоху процветали новые формы СМИ, в том числе индивидуальная, независимая журналистика. Именно поэтому мы продолжим расширять алгоритмический способ отбора новостей для пользователей», — говорится в сообщении Facebook.

В Facebook News будут доступны местные репортажи. В тестовой период он разделом смогут пользоваться только пользователи в крупных городах США, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго.

Как передает CNBC, с соцсетью сотрудничают The Wall Street Journal, The Washington Post, USA Today, Buzzfeed, Fox, Business Insider и CNBC.  Издания, представленные в разделе, должны будут соответствовать принципам Facebook (например, не разжигать ненависть или вражду).

«Мы обнаружили, что недостаточно освещаем многие темы, которые люди хотели бы видеть в своих новостных лентах, особенно в таких категориях, как развлечения, здоровье, бизнес и спорт», — уточнили в компании. 

В августе Wall Street Journal сообщала, что Facebook обратился к новостным каналам, включая ABC News, Dow Jones, The Washington Post и Bloomberg, предложив им лицензировать контент для вкладки новостей.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Facebook, США, новости
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