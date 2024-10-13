Как выплаты россиян иностранным артистам достигли рекорда. Инфографика

Выплаты иностранным исполнителям рекордно выросли до 37,8 млн руб., следует из данных Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Годом ранее — в 2022-м — они составляли 16,2 млн руб. Выплаты проводились через иностранные организации по коллективному управлению правами — Sena (Голландия), PPL (Великобритания), LAIPA (Латвия), ADAMI (Франция), IPOA (Грузия) и GVL (Германия).

При этом общие выплаты вознаграждений также выросли и достигли в 2023 году 633,8 млн руб. (в 2022 году — 565,7 млн руб.).