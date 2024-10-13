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Технологии и медиа ,  
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Как выплаты россиян иностранным артистам достигли рекорда. Инфографика

Зарубежные артисты получили рекордные выплаты из России

Выплаты иностранным исполнителям рекордно выросли до 37,8 млн руб., следует из данных Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Годом ранее — в 2022-м — они составляли 16,2 млн руб. Выплаты проводились через иностранные организации по коллективному управлению правами — Sena (Голландия), PPL (Великобритания), LAIPA (Латвия), ADAMI (Франция), IPOA (Грузия) и GVL (Германия).

При этом общие выплаты вознаграждений также выросли и достигли в 2023 году 633,8 млн руб. (в 2022 году — 565,7 млн руб.).

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Фото:Антон Денисов / РИА Новости

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Мария Лозовая
выплаты музыка интеллектуальная собственность
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