Как выплаты россиян иностранным артистам достигли рекорда. Инфографика
Выплаты иностранным исполнителям рекордно выросли до 37,8 млн руб., следует из данных Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Годом ранее — в 2022-м — они составляли 16,2 млн руб. Выплаты проводились через иностранные организации по коллективному управлению правами — Sena (Голландия), PPL (Великобритания), LAIPA (Латвия), ADAMI (Франция), IPOA (Грузия) и GVL (Германия).
При этом общие выплаты вознаграждений также выросли и достигли в 2023 году 633,8 млн руб. (в 2022 году — 565,7 млн руб.).
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