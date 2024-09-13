РКН заблокировал новый альбом «Касты» за «недостоверную информацию»
Новый альбом «Касты» был заблокирован на «Яндекс Музыке», потому что в текстах песен есть недостоверная информация, сообщили РБК в Роскомнадзоре.
«Доступ к этому альбому ограничен из-за наличия в текстах недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
О блокировке альбома стало известно утром 13 сентября. Сервис «Яндекс Музыка» сообщал РБК, что альбом «Новинки зарубежного рэпа» был заблокирован по требованию Роскомнадзора. Сервис сообщил, что обязан исполнять такие требования регулятора в течение 24 часов, «иначе сервис будет недоступен для миллионов слушателей». Вместо альбома на его странице в сервисе появилась плашка, что он недоступен.
«Новинки зарубежного рэпа» — это антивоенный альбом группы, который вышел 6 сентября. В 2022 году группа уехала из России, выступив против боевых действий на Украине.
Издание «Фонтанка» писала, что группа попала в список «нежелательных» музыкантов, которым негласно нельзя выступать. В Кремле существование такого перечня не подтверждали.
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