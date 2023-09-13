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«Коммерсантъ» узнал детали возможного проекта АЭС на Дальнем Востоке

«Коммерсантъ» узнал детали возможного проекта мощной АЭС на Дальнем Востоке
На АЭС могут установить два реактора, их мощность составит до 1,2 ГВт. О возможном строительстве станции на Дальнем Востоке уже заявляли и в «Росатоме», и в Минэнерго
Билибинская АЭС на Дальнем Востоке
Билибинская АЭС на Дальнем Востоке (Фото: официальный сайт корпорации "Росатом")

«Росатом» может построить на Дальнем Востоке атомную электростанцию мощностью до 1,2 ГВт, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Ранее о планах строительства АЭС в регионе рассказали представители корпорации в рамках Восточного экономического форума, в том числе ее глава Алексей Лихачев. Планы подтверждал и министр энергетики Николай Шульгинов.

По данным собеседника издания, как оптимальное рассматривается размещение на станции двух реакторов ВВЭР-600 (водо-водяной энергетический реактор).

Сроки завершения строительства источник «Ъ» обозначил размыто — в период между 2035 и 2042 годами. Также не решен вопрос, будет ли «Росатом» финансировать проект из собственных средств или же использует аналог договора на поставку мощности (гарантирует возврат инвестиций за счет оптового энергорынка).

На Дальнем Востоке сейчас действуют две атомные станции, в Чукотском автономном округе, — Билибинская в одноименном городе (мощность на текущий момент — 36 МВт, четыре энергоблока, действуют три) и ПАТЭС в Певеке (80 МВт, один энергоблок).

В регионе также планируется создать как минимум две атомные станции малой мощности (АСММ) — в Якутии и на Чукотке. В Якутии станцию собираются строить в Усть-Янском улусе в северной части республики, чтобы осваивать золоторудное месторождение Кючус, близлежащие месторождения олова Депутатское и Тирехтях и обеспечить электричеством населенные пункты Якутии. На Чукотке энергию с АСММ собираются использовать для освоения золоторудного месторождения Совиное и населенных пунктов.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дальний Восток атомная электростанция Росатом
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