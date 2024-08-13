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Технологии и медиа ,  
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Таврин продал «Муз-ТВ» и другие активы в медиа

Kismet Таврина договорилась о продаже медиаактивов, включая телеканалы «Муз-ТВ» и «Ю», а также радиостанцию «Выбери Радио», группе инвесторов, включающей «Медиа-Телеком» (СП «Ростелекома» и НМГ). Сумма сделки не раскрывается
Иван Таврин
Иван Таврин (Фото: пресс-служба Kismet Capital Group)

Kismet Capital Group Ивана Таврина договорилась с группой инвесторов о продаже группы компаний «Медиа1», в которую входят телеканалы «Муз-ТВ», «Ю» и «Солнце», а также радиостанция «Выбери Радио», говорится в поступившем в РБК сообщении участников сделки.

Сумма сделки не раскрывается.

Среди инвесторов — компания «Медиа-Телеком», участниками которой являются Национальная медиа группа, «Ростелеком» и другие. Она занимается дистрибуцией телеканалов и контента.

«Медиа-Телеком» — это совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной медиа группы (НМГ, владеет в том числе телеканалами РЕН ТВ, СТС, «Домашний»), созданное на паритетных началах в 2018 году. Компания специализируется на дистрибуции телеканалов и контента, а также предоставляет услуги в области видеопроизводства. В числе ее активов — каналы «Сапфир», «Кинеко», «Удар», Sci-fi и т.д.

«Во всем мире медиахолдинги укрупняются, это дает возможность дополнительного создания и монетизации контента в борьбе за зрителя и слушателя. Поэтому я убежден, что в современной реальности самым правильным решением было бы передать компанию в новые руки и что новые владельцы «Медиа1» принесут больше возможностей для всех его активов и интересную работу для коллектива наших компаний», — приводятся в сообщении KCG слова Таврина.

В пресс-службе НМГ отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу «Ростелекома» и представителю «Медиа-Телекома».

По итогам первого полугодия 2024 года доля «Муз-ТВ» во всех городах России старше четырех лет составляла 0,6%, свидетельствуют данные Mediascope. Аналогичным был показатель телеканала «Ю». У детского телеканала «Солнце», запущенного вместо ушедшего из России Disney, доля составляла 0,7%. Для сравнения, у детского канала «Карусель» доля за тот же период — 2,6%, у развлекательного ТНТ — 3,6%, у СТС — 4,3%.

Ранее в числе медиаактивов Таврина также был оператор наружной рекламы Gallery. Однако в 2023 году бизнесмен продал его своему главному конкуренту — группе Russ. Сделка готовилась больше года. Аналитики оценивали ее в 7−10 млрд руб.

Таврин отмечает, что с момента приобретения «Медиа1» первого телеканала в Казани прошло почти 23 года, за это время группа компаний объединила более 200 региональных телеканалов и радиостанций. Согласно информации на сайте «Медиа1», объединение активов в группу произошло в 2019 году.

В 2009 году холдинг «Медиа-один» объединил свои ТВ-активы с «Муз-ТВ» и 7ТВ. За год до этого была запущена группа компаний (ГК) «Выбери Радио», объединившая более 55 радиостанций в 20 городах. В 2020 году ГК запустила маркетплейс радиорекламы GETRADIO совместно с Main Agency. В 2022 году под управление «Выбери Радио» перешло 16 радиостанций «Газпром-Медиа Радио» в Перми, Екатеринбурге и Самаре. В прошлом году ГК «Выбери Радио» взяла в управление активы Кузбасской Медиагруппы — 12 радиостанций в Кузбассе. Вместе с ними у «Выбери Радио» насчитывалось 136 радиостанций по всей России.

В 2015 году ЮТВ (прежнее название «Медиа1») Таврина заплатила за 75% «СТС Медиа», в который входят СТС, «Домашний» и другие развлекательные каналы, $193,5 млн, или около 14 млрд руб., на момент закрытия сделки. В декабре 2018 года Национальная медиа группа и ВТБ через «Медиа Инвестиции» купили этот пакет у Таврина за 18 млрд руб. ($269 млн по курсу ЦБ на день сделки).

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Иван Таврин Муз-ТВ НМГ Ростелеком
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