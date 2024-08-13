Польский «король посылок» подаст в суд на Meta из-за фейковой рекламы

В принадлежащих компании соцсетях распространялись ложные сообщения с изображением жены польского миллиардера, журналистки Омены Менсах, где утверждалось, что она стала жертвой насилия со стороны мужа. Пара подаст в суд

Рафаль Бжоска (Фото: Piotr Kucza / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Польский миллиардер Рафаль Бжоска и его жена, журналистка Омена Менсах, решили подать в суд на Meta (признана в России экстремистской и запрещена) из-за фейковой рекламы в принадлежащих компании соцсетях Facebook и Instagram, сообщает Reuters.

Бжоска — основатель и гендиректор InPost, одного из крупнейших частных почтовых операторов в Европе. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $1 млрд и называет его «королем посылок».

Как пишет Polskie Radio, в Facebook и Instagram появилась ложная информация, в том числе рекламные посты с изображением Менсах, в которых утверждалось, что она подвергалась насилию со стороны мужа, а также распространялись слухи о ее смерти. Журналистка обнаружила 263 подобные публикации.

«Мы рассматриваем абсолютно все сценарии, включая судебный иск в США, если в Европе будет бездействие», — заявил Бжоска. По словам миллиардера, они с женой хотят, чтобы Meta «перестала получать выгоду от продвижения контента, который нарушает их права». Они намерены потребовать от компании крупную компенсацию, а деньги пожертвовать на благотворительность.

На прошлой неделе польское Управление по защите персональных данных потребовало от Meta прекратить показ ложной рекламы с использованием изображений Бжоски и Менсах.

«Мошенники используют все доступные им платформы, чтобы обманывать людей, и постоянно адаптируются», — сказал представитель компании. Он добавил, что Meta удаляет подобный контент, когда обнаруживает его, и сотрудничает с местными властями и правоохранительными органами.