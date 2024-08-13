Маск объяснил DDOS-атаку на X попытками заставить Трампа замолчать

Атака показывает, что многие против того, чтобы люди услышали мнение Трампа, считает Маск. Незадолго до выхода интервью он сообщил, что соцсеть подверглась масштабной DDOS-атаке

Массированная DDOS-атака, с которой столкнулась соцсеть X в преддверии выхода интервью с экс-президентом США и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом связана с тем, что многие пытаются не позволить тому высказывать свое мнение. Об этом заявил владелец площадки, американский предприниматель Илон Маск.

«Эта массированная атака [на соцсеть X] иллюстрирует, что многие противостоят тому, чтобы люди услышали, что говорит Трамп», — сказал Маск в ходе беседы, трансляция которой велась на его странице в соцсети.

Маск подчеркнул, что интервью с Трампом нацелено на «независимых избирателей с открытым мышлением, которые просто пытаются принять решение».

Выход интервью с Трампом в соцсети был запланирован на 20:00 по времени Восточного побережья США (04:00 мск). Незадолго до его начала Маск заявил, что площадка подверглась массированной DDOS-атаке.

Также в преддверии публикации интервью пользователи соцсети начали сообщать о сбоях в ее работе. Так, на сервис Downdetector послt 02:30 мск поступили тысячи жалоб из США, Японии, Франции и других стран. Пользователи в основном жаловались на проблемы в работе сайта и мобильного приложения.

Предстоящая публикация интервью вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества. Так, европейский комиссар по цифровым технологиям Тьерри Бретон призвал Маска подвергнуть интервью цензуре. Он напомнил, что Акт о цифровых услугах ЕС (DSA) юридически обязывает оператора соцсетей модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность», и пригрозил принять меры, чтобы «защитить граждан ЕС от серьезного вреда».

Маск не раз называл себя сторонником свободы слова, по его мнению, несоблюдение ее принципов подрывает демократию.