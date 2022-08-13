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Технологии и медиа ,  
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Минпромторг решил заменить второго пилота в самолетах на виртуального

Минпромторг прогнозирует, что уже в 2030-е годы можно будет перейти к одночленному экипажу на коммерческих самолетах, что позволит существенно снизить стоимость их эксплуатации. Чтобы исключить увеличение нагрузки на единственного пилота, ведомство рассчитывает к концу 2024 году разработать интеллектуального «виртуального второго пилота», следует из тендера, размещенного в Единой информационной системе в сфере закупок. На это обратил внимание Telegram-канал «Авиадиспетчер».

Заявка на выполнение научно-исследовательской работы «Расчетно-экспериментальные исследования перспективных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, и анализ условий их применимости в самолетах транспортной категории» (шифр «Интеграл Т») размещена 9 августа, цена контракта — 2, 877 млрд руб.

«Достижение цели Стратегии по цифровой трансформации и удовлетворение современным требованиям к перспективным ВС требуют поиска принципиально новых, инновационных и интеллектуальных подходов и технологий при разработке программных и архитектурных решений комплекса бортового оборудования (КБО) ВС», — говорится в документах.

Для перехода к одночленному экипажу и снижения нагрузки на пилота необходимо модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа «путем его эргономической перекомпоновки с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов», разработать технический облик «виртуального второго пилота» и интегрировать его в будущую систему управления воздушным движением.

Исполнителю предстоит разработать около десятка технологий, а также создать демонстратор «виртуального второго пилота» для самолетов. Это должен быть полунатурный макет универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки.

РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

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