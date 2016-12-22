Associated Press уличило Google в слежке за перемещениями пользователей

Расследование AP показало, что Google собирает информацию о перемещениях смартфонов, на которых установлены его приложения, даже когда их владельцы запретили системе записывать историю их передвижений

Фото: Анна Сергеева для РБК

Компания Google продолжает получать информацию о перемещениях пользователей, даже если те отключили на своих смартфонах функцию Location History, позволяющую создавать карту перемещений гаджета, а заодно и его владельца, утверждает Associated Press (AP). Проведенное агентством расследование показало, что информацию о местонахождении устройства Google получает благодаря тому, что некоторые из его сервисов по умолчанию настроены так, чтобы автоматически сохранять эту информацию.

В отчете AP отмечается, что Google узнает, где вы находитесь, в тот момент, когда вы просто запускаете на своем смартфоне приложение Google Maps. Более того, выдать вас Google могут даже такие запросы в поисковике, как «печенье с шоколадной крошкой». По данным AP, обрабатывая такой запрос, Google заодно точно определяет широту и долготу точки, из которой отправлен запрос, и сохраняет эти данные. Выводы расследования AP подтвердили эксперты в сфере компьютерных технологий из Принстонского университета.

Чтобы проверить свои выводы, AP провело эксперимент, составив карту перемещений принстонского специалиста Центра политики в области информационных технологий Гюнеша Акара, в течение трех дней пользовавшегося смартфоном с установленными на нем приложениями Google. Функция Location History на гаджете была отключена. Тем не менее в его аккаунте была записана полная информация о поездках Акара в Нью-Йорк и его перемещениях по Манхэттену. Заботясь о сохранении тайны личной жизни Акара, AP не стало​ указывать на карте место, где он живет.

В отчете AP отмечается, что защититься от сбора приложениями Google информации о том, где вы находитесь, все-таки можно. Для этого необходимо, в частности, отключить функцию Web & App Activity, однако в этом случае Google перестанет собирать информацию о сделанных вами запросах и других действиях, что снизит эффективность Google Assistant.

​В официальном ответе Google на запрос AP отмечается, что компания использует данные о местонахождении пользователей, в том числе через сервисы Location History и Web & App Activity, для улучшения оказываемых им услуг.

​«Мы предоставляем четкое описание этих инструментов и надежные средства управления ими, чтобы люди могли включать или отключать их и удалять собранные ими данные в любое время», — говорится в ответе Google.

Однако опрошенные AP эксперты критикуют политику Google. «Если вы разрешаете пользователям отключать что-то под названием «История местоположений», тогда все средства, которыми вы записываете историю местоположений, должны быть отключены. По-моему, это очевидно», — сказал Джонатан Мейер, бывший высокопоставленный сотрудник Федеральной комиссии по связи США, а ныне сотрудник Принстона.

Эксперты полагают, что настойчивость, с которой Google отслеживает перемещения пользователей, объясняется стремлением к повышению доходов от рекламы. «На этих данных они строят свой подход к рекламе. Больше данных для них, по всей видимости, означает больше прибыли», — отметил старший геопространственный аналитик компании Dstillery Питер Ленц.