Умер адвокат и бывший сенатор Евгений Тарло

По предварительным данным, смерть наступила из-за проблем с сердцем

Евгений Тарло (Фото: Юрий Самолыго / ТАСС)

На 63-м году жизни умер российский адвокат, основатель и председатель коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», бывший сенатор Евгений Тарло, сообщает «РИА Новости».

«Да, к сожалению, скончался сегодня. До вскрытия пока основная версия — инфаркт», — рассказал агентству сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев. Тарло в 2007-2015 годах представлял в Совете Федерации исполнительную власть Тамбовской области.

В Совете Федерации РБК подтвердили информацию о смерти бывшего сенатора.

Как говорится в справке на сайте коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», он с отличием окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. В конце 1980-х годах Тарло работал судьей Истринского городского суда Московской области. В 90-е годы он перешел в адвокатуру, был советником по правовым вопросам подмосковного губернатора, а в 2007 году стал представителем в Совете Федерации от Тамбовской области.

Тарло также был президентом фонда «Правовое государство» и вице-президентом Федерального Союза адвокатов России.