Умер адвокат и бывший сенатор Евгений Тарло

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 68,84 (-0,65) Quote, 12:49
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 77,68 (-0,15) Quote, 12:49
Прозрачность и непринужденный симфонизм: каким получился альбом Боба Дилана Стиль, 14:08 Куратор нового механизма инвестиций в Минфине уйдет в Минэкономразвития Политика, 14:03 Кремль ответил на вопрос о сценарии на случай непринятия поправок Общество, 14:02 Глава ВФЛА назвал криком души письмо Ласицкене и легкоатлетов Путину Спорт, 14:01 Военные медики ввели вакцину от коронавируса второй группе добровольцев Общество, 13:49 ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса Финансы, 13:48 В Ленобласти задержали приковавшего ребенка к батарее мужчину Общество, 13:48 Как заработать на акциях с гарантией дохода РБК и БКС, 13:45 Как выглядят самые необычные олимпийские объекты в мире Недвижимость, 13:43 Экологи связали потоп в Москве с выброшенными медицинскими масками Зеленая экономика, 13:40  Осужденный за шпионаж в России Уилан решил не обжаловать приговор Общество, 13:40 Запреты, самоизоляция и халвинг. Что будет с криптовалютой после COVID-19 Крипто, 13:36 Кремль попросил не переоценивать значение мемуаров Болтона Политика, 13:34 Защитник ЦСКА Фернандес избежал травмы в матче с «Зенитом» Спорт, 13:24
Общество ,  
0 

Умер адвокат и бывший сенатор Евгений Тарло

По предварительным данным, смерть наступила из-за проблем с сердцем
Евгений Тарло
Евгений Тарло (Фото: Юрий Самолыго / ТАСС)

На 63-м году жизни умер российский адвокат, основатель и председатель коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», бывший сенатор Евгений Тарло, сообщает «РИА Новости».

«Да, к сожалению, скончался сегодня. До вскрытия пока основная версия — инфаркт», — рассказал агентству сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев. Тарло в 2007-2015 годах представлял в Совете Федерации исполнительную власть Тамбовской области.

В Совете Федерации РБК подтвердили информацию о смерти бывшего сенатора.

Как говорится в справке на сайте коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», он с отличием окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. В конце 1980-х годах Тарло работал судьей Истринского городского суда Московской области. В 90-е годы он перешел в адвокатуру, был советником по правовым вопросам подмосковного губернатора, а в 2007 году стал представителем в Совете Федерации от Тамбовской области.

Тарло также был президентом фонда «Правовое государство» и вице-президентом Федерального Союза адвокатов России.

Авторы: Владислав Гордеев, Евгения Кузнецова
Теги: смерть, адвокат, сенатор
Материалы по теме
Умер режиссер «Бэтмена и Робина» и «Призрака оперы»
Общество
Умер автор песни «На заре» группы «Альянс»
Общество
Умер сын Никиты Хрущева
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter