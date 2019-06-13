«Яндекс» и «Касперский» урезали функции приложений из-за политики Google

«В конце 2018 года Google объявил об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность. Чтобы у пользователя работал определитель номера в приложении «Яндекс», ему теперь необходимо установить «Алису», которая является частью приложения, голосовым помощником по умолчанию», — сообщил представитель «Яндекса».

Представитель «Лаборатории Касперского» Андрей Булай рассказал РБК, что компания удалила из мобильного приложения Kaspersky Internet Security для Android функции «Фильтр звонков», «Защита приватности» (ограничивает сбор данных об активности пользователя в интернете со стороны различных веб-сервисов) и «СМС-антифишинг» (блокирует ссылки на вредоносные сайты в СМС). Это было сделано, «чтобы наши решения работали в соответствии со вступившими в силу изменениями в политике Google, касающимися ограничения доступа сторонних приложений к конфиденциальной информации, такой как СМС и журнал отслеживания звонков», сообщил Булай.

«Мы не комментируем отдельные случаи, политика [использования Android] опубликована», — сообщили РБК в пресс-службе Google.

Как поменялась политика Android

Google объявила об изменениях в политике использования Android в конце 2018 года и дала разработчикам мобильных приложений время до 9 марта, чтобы они привели свою продукцию в соответствие с новыми правилами. Согласно им мобильные приложения теперь не могут запрашивать доступ к звонкам и СМС, если они в состоянии работать без него.

«Обновление политики Google для Android-разработчиков в части доступа к СМС и данным о звонках связано с трендом на повышение требований к безопасности личных данных пользователей. Проще говоря, Google закрывает лазейки в защите. До этих ограничений мошенники могли, например, с помощью приложений получать доступ к базе ваших звонков и СМС и выгружать их на сторонние серверы для анализа или продажи», — пояснил Android-разработчик в компании Redmadrobot Роман Чорыев.

«Google движется в сторону более жесткого контроля и следует «моде» на приватность данных. Это один из способов разобрать мусор, которого много в Google Play, и обезопасить пользователей», — согласился руководитель отдела Android-разработки компании Touch Instinct Максим Бачинский.

В рамках новой политики Google доступ к телефонии и СМС могут запрашивать приложения для совершения звонков, сервисы-агрегаторы сообщений в мессенджерах и СМС, которые можно установить в качестве приложений по умолчанию, блокировщики спама, приложения для контроля финансовых транзакций и некоторые другие, перечислил Android-разработчик в компании CleverPumpkin Руслан Арсланов. Причем все компании, которым нужен доступ к этим данным, должны подать заявку на его получение, каждое приложение проверяется индивидуально.

В центре правил для разработчиков Google Play указано, что для любого проекта возможны исключения, если данные используются в целях работы приложения, а другого способа реализовать его функциональность не существует. Однако российским компаниям не удалось добиться добавления их приложений в список «исключений».

«Мы вели такие переговоры, но наши аргументы не были услышаны компанией Google. Поэтому мы были вынуждены удалить некоторые компоненты из приложения Kaspersky Internet Security для Android», — сообщил представитель «Лаборатории Касперского». Представитель «Яндекса» рассказала, что компания тоже обращалась в Google, но ситуация после этого не изменилась.

К чему приведут изменения

Функцией АОН в приложении «Яндекс» пользуются несколько сотен тысяч людей в день, рассказал представитель «Яндекса». «От пользователей мы получаем негативные отзывы в магазине приложений, так как они не понимают, куда делся определитель номера и зачем им устанавливать «Алису» голосовым помощником по умолчанию», — говорят в компании.

Представитель «Лаборатории Касперского» утверждает, что изменения в приложении, связанные с обновленной политикой Google, не повлияли на эффективность защиты от киберугроз пользователей Kaspersky Internet Security для Android. В то же время он отметил, что потенциально из-за новой политики из Google Play могут уйти разработчики полезных программ. «Большинство разработчиков, вероятно, справилось с изменением списка запрашиваемых разрешений. Но наверняка нашлись и те, кто сделать этого по каким-либо соображениям не смог или не захотел и предпочел уйти из Google Play. Подобное уже случалось: например, авторов популярной многопользовательской игры Fortnite не устроили условия размещения в магазине, и они решили обойтись без него», — сказал он.

Разработчики не впервые сталкиваются с жесткой политикой Google в отношении Android, однако повлиять на нее, как правило, могут лишь с помощью органов власти. В 2015 году «Яндекс» обращался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением против Google о злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Компания пожаловалась в ФАС после того, как в Google запретила предустановку сервисов «Яндекса» на мобильных устройствах Fly, Explay и Prestigio, работающих на Android. ФАС признала Google нарушившей антимонопольное законодательство, оштрафовала на 438 млн руб. и потребовала устранить ограничения.

По словам Романа Чорыева, часть разработчиков приложений и их пользователей действительно могли столкнуться со сложностями в связи с обновлением политики Google. «Речь, например, [идет] о приложениях — агрегаторах сообщений, которые позволяли получать сообщения сразу из всех мессенджеров, в том числе СМС. Но чаще всего это какие-то нишевые приложения», — отметил он. Однако, по его мнению, благодаря новой политике Android данные пользователей, скорее всего, будут целее, а возможностей для мошеннических действий станет меньше. Чорыев напомнил, что аналогичные правила для разработчиков мобильных приложений действуют и на платформе iOS компании Apple.