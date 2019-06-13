«Яндекс» и «Касперский» урезали функции приложений из-за политики Google

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,56 -0,22 EUR Бирж. 73,14 -0,14 Brent 62,37 -0,81% USD Нал. 65,34 63,36 EUR Нал. 74,08 72,04 USD ЦБ 64,52 -0,28 EUR ЦБ 73,04 -0,17 EUR/USD 1,1329 +0,0012 BTC/USD Бирж. 8 124,94 -47,26 IMOEX 2 751,75 +0,33% RTSI 1 343,33 +0,57% DJIA 26 004,83 -0,17% Nasdaq 7 792,72 -0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 64,52 (-0,28) Quote, 11 июн, 14:46
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 73,04 (-0,17) Quote, 11 июн, 14:46
Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией Политика, 08:44 Бизнес победителей: как создать позитивную среду в бетонных джунглях РБК и ВТБ, 08:43 Путин описал отношения России и США фразой «все хуже и хуже» Политика, 08:38 От левых баз данных до big data: как эволюционировали технологии юристов Pro, 08:35 ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян Общество, 08:19 Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования Экономика, 08:10 На чем основан страх бизнеса перед силовиками Pro, 08:10 «Оборотни на трубе»: что известно о новых фигурантах дела о грязной нефти Бизнес, 08:09 Путин пожелал Зеленскому быстро адаптироваться к работе президентом Политика, 07:57 СМИ сообщили о новом инструменте банков для блокировки вкладов Финансы, 07:47 Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии Политика, 07:39 «Яндекс» и «Касперский» урезали функции приложений из-за политики Google Технологии и медиа, 07:30 Чубайс предложил ввести в России новый налог Политика, 07:06 Однокурсник Мазепина выкупит 10% «Уралкалия» у Сбербанка Бизнес, 07:00
Технологии и медиа ,  
0 
«Яндекс» и «Касперский» урезали функции приложений из-за политики Google
В мобильных приложениях «Яндекса» и «Лаборатории Касперского» для Android перестала работать часть функций. Причина — в введении новой политики Google по борьбе с мошенническими приложениями
Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg

Пользователи мобильных приложений Kaspersky Internet Security и «Яндекс» для операционной системы Android (принадлежит Google) несколько месяцев жалуются на исчезновение некоторых функций, соответствующие комментарии в Google Play обнаружил корреспондент РБК. Пользователи «Яндекса» пишут о невозможности воспользоваться встроенной в приложение услугой «Автоматический определитель номера» (АОН), а Kaspersky Internet Security — на исчезновение функции «Фильтр звонков», которая позволяла блокировать звонки с определенных номеров телефона. Официальные представители «Яндекса» и «Лаборатории Касперского» на страницах в Google Play в ответ на жалобы пользователей утверждают, что проблема возникла «из-за ограничений, введенных Google».

Как Google изменила политику для разработчиков мобильных приложений и кто пострадал от этого, разбирался РБК.

Что перестало работать

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили наличие проблемы и сообщили, что на последних версиях Android функция АОН в приложении «Яндекса» будет работать только у тех пользователей, которые выберут «Алису», а не Google Assistant, в качестве основного голосового помощника на своем смартфоне.

Технологии и медиа
Операторы связи и ФСБ выступили против используемой в iPhone технологии

«В конце 2018 года Google объявил об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность. Чтобы у пользователя работал определитель номера в приложении «Яндекс», ему теперь необходимо установить «Алису», которая является частью приложения, голосовым помощником по умолчанию», — сообщил представитель «Яндекса».

Представитель «Лаборатории Касперского» Андрей Булай рассказал РБК, что компания удалила из мобильного приложения Kaspersky Internet Security для Android функции «Фильтр звонков», «Защита приватности» (ограничивает сбор данных об активности пользователя в интернете со стороны различных веб-сервисов) и «СМС-антифишинг» (блокирует ссылки на вредоносные сайты в СМС). Это было сделано, «чтобы наши решения работали в соответствии со вступившими в силу изменениями в политике Google, касающимися ограничения доступа сторонних приложений к конфиденциальной информации, такой как СМС и журнал отслеживания звонков», сообщил Булай.

«Мы не комментируем отдельные случаи, политика [использования Android] опубликована», — сообщили РБК в пресс-службе Google.

Как поменялась политика Android

Google объявила об изменениях в политике использования Android в конце 2018 года и дала разработчикам мобильных приложений время до 9 марта, чтобы они привели свою продукцию в соответствие с новыми правилами. Согласно им мобильные приложения теперь не могут запрашивать доступ к звонкам и СМС, если они в состоянии работать без него.

«Обновление политики Google для Android-разработчиков в части доступа к СМС и данным о звонках связано с трендом на повышение требований к безопасности личных данных пользователей. Проще говоря, Google закрывает лазейки в защите. До этих ограничений мошенники могли, например, с помощью приложений получать доступ к базе ваших звонков и СМС и выгружать их на сторонние серверы для анализа или продажи», — пояснил Android-разработчик в компании Redmadrobot Роман Чорыев.

Технологии и медиа
ФАС ответила на критику о предустановке российских приложений

«Google движется в сторону более жесткого контроля и следует «моде» на приватность данных. Это один из способов разобрать мусор, которого много в Google Play, и обезопасить пользователей», — согласился руководитель отдела Android-разработки компании Touch Instinct Максим Бачинский.

В рамках новой политики Google доступ к телефонии и СМС могут запрашивать приложения для совершения звонков, сервисы-агрегаторы сообщений в мессенджерах и СМС, которые можно установить в качестве приложений по умолчанию, блокировщики спама, приложения для контроля финансовых транзакций и некоторые другие, перечислил Android-разработчик в компании CleverPumpkin Руслан Арсланов. Причем все компании, которым нужен доступ к этим данным, должны подать заявку на его получение, каждое приложение проверяется индивидуально.

В центре правил для разработчиков Google Play указано, что для любого проекта возможны исключения, если данные используются в целях работы приложения, а другого способа реализовать его функциональность не существует. Однако российским компаниям не удалось добиться добавления их приложений в список «исключений».

«Мы вели такие переговоры, но наши аргументы не были услышаны компанией Google. Поэтому мы были вынуждены удалить некоторые компоненты из приложения Kaspersky Internet Security для Android», — сообщил представитель «Лаборатории Касперского». Представитель «Яндекса» рассказала, что компания тоже обращалась в Google, но ситуация после этого не изменилась.

К чему приведут изменения

Функцией АОН в приложении «Яндекс» пользуются несколько сотен тысяч людей в день, рассказал представитель «Яндекса». «От пользователей мы получаем негативные отзывы в магазине приложений, так как они не понимают, куда делся определитель номера и зачем им устанавливать «Алису» голосовым помощником по умолчанию», — говорят в компании.

Представитель «Лаборатории Касперского» утверждает, что изменения в приложении, связанные с обновленной политикой Google, не повлияли на эффективность защиты от киберугроз пользователей Kaspersky Internet Security для Android. В то же время он отметил, что потенциально из-за новой политики из Google Play могут уйти разработчики полезных программ. «Большинство разработчиков, вероятно, справилось с изменением списка запрашиваемых разрешений. Но наверняка нашлись и те, кто сделать этого по каким-либо соображениям не смог или не захотел и предпочел уйти из Google Play. Подобное уже случалось: например, авторов популярной многопользовательской игры Fortnite не устроили условия размещения в магазине, и они решили обойтись без него», — сказал он.

Разработчики не впервые сталкиваются с жесткой политикой Google в отношении Android, однако повлиять на нее, как правило, могут лишь с помощью органов власти. В 2015 году «Яндекс» обращался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением против Google о злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Компания пожаловалась в ФАС после того, как в Google запретила предустановку сервисов «Яндекса» на мобильных устройствах Fly, Explay и Prestigio, работающих на Android. ФАС признала Google нарушившей антимонопольное законодательство, оштрафовала на 438 млн руб. и потребовала устранить ограничения.

Технологии и медиа
Google выплатила штраф почти в полмиллиарда рублей после спора с ФАС

По словам Романа Чорыева, часть разработчиков приложений и их пользователей действительно могли столкнуться со сложностями в связи с обновлением политики Google. «Речь, например, [идет] о приложениях — агрегаторах сообщений, которые позволяли получать сообщения сразу из всех мессенджеров, в том числе СМС. Но чаще всего это какие-то нишевые приложения», — отметил он. Однако, по его мнению, благодаря новой политике Android данные пользователей, скорее всего, будут целее, а возможностей для мошеннических действий станет меньше. Чорыев напомнил, что аналогичные правила для разработчиков мобильных приложений действуют и на платформе iOS компании Apple.

Автор: Мария Коломыченко
Теги: Яндекс, Google, «Лаборатория Касперского», Android
Материалы по теме
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Технологии и медиа
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
Технологии и медиа
«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter