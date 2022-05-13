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«Коммерсантъ» сообщил об идее по единому поставщику серверов в России

«Коммерсантъ»: «Ростех» предложил сделать свою структуру единым поставщиком серверов
Идею назначить структуру «Ростелекома» единым поставщиков серверов и систем хранения данных раскритиковали крупнейшие ИТ-компании, ее также не поддержали в Минцифры
Фото: Артем Голощапов для РБК
Фото: Артем Голощапов для РБК

«Ростелеком» предложил сделать аффилированную с гокорпорацией структуру единым поставщиком вычислительной техники (серверов и систем хранения данных) на российском рынке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В середине марта РБК писал, что в правительстве задумались о назначении единого поставщика компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Один из собеседников рассказал, что благодаря консолидированному закупщику «реальные поставщики оборудования смогут избежать санкционных ограничений», а мера «должна успокоить поставщиков и компании, которым требуется оборудование».

В материале газеты говорится, что предложение «Ростеха», с которым она выступила в начале апреля, касается не только государственных закупок, но и поставок коммерческим компаниям.

Источник издания, близкий к Минцифры, утверждает, что идея продвигалась через одного из заместителей главы ведомства. Собеседник газеты добавил, что предложение «Ростелекома» раскритиковали крупнейшие ИТ-компании «Ланит» и «Крок», однако данный вопрос все еще обсуждается.

Минцифры сообщило изданию, что не знает о предложении «Ростелекома», но в целом не поддерживают идею о единственном поставщике вычислительной техники. Там добавили, что в 2019 году компания была назначена единственным поставщиком для сервисов «гособлака», однако сейчас поставщиком услуг по одному из контрактов выступает SberCloud.

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Фото:Ian Forsyth / Getty Images

Участвовавший в обсуждении предложения представитель неназванной компании рассказал газете, что назначение структуры «Ростелекома» единственным поставщиком вычислительной техники создало бы для нее риск попадания под санкции. Также подобное решение привело бы к отсутствию гибкости при платежах и поставках, считает он.

С источником газеты согласен глава ИТ-компании «Норси-Транса» Сергей Овчинников, который предполагает, что в случае назначения единственного поставщика вычислительной техники зарубежные регуляторы быстро его отследят и введут санкции. Он считает гораздо более продуктивным налаживание схем ввоза оборудования компаниями по отдельности.

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В «Ростелекоме», «Кроке» и «Ланите» отказались от комментариев, в Минпромторге переадресовали вопросы в Минцифры, в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко не ответили на запрос.

При этом опрошенные РБК сочли, что подобный консолидированный исполнитель поставок быстро попадет под санкции Запада.
 

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Кирилл Соколов
«Ростелеком» поставщик IT Минцифры серверы облачные сервисы
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