Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами

С начала года по конец марта хакеры могли иметь доступ к ряду аккаунтов пользователей почтового сервиса Outlook. В Microsoft советуют владельцам аккаунтов в сервисе поменять пароли из предосторожности

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Хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей в постовом сервисе Outlook, пишет The Verge со ссылкой на уведомление Microsoft. ​Компания опасается, что в результате этого личные данные некоторых пользователей могли быть скомпрометированы.

Как уточняет TechCrunch, речь идет о пользователях, использовавших сервисы msn.com и hotmail.com. В Microsoft подчеркнули, что речь идет об ограниченном числе пользователей. Потенциально хакеры могли просмотреть адреса электронной почты, имена папок в хранилище писем, темам писем и контакты пользователя. Содержание самих писем не было для них доступно.

Взлом произошел в период между 1 января и 28 марта. К настоящему моменту Microsoft отключила скомпрометированные аккаунты и лишила злоумышленников доступа к сервису. Тем не менее, в компании предлагают пользователям Outlook сменить свои пароли по соображениям безопасности. В Microsoft предупредили, что тот факт, что преступники получили доступ к большому списку электронных адресов может привести к тому, что на эти адреса будут отправляться фишинговые письма и спам-рассылка.

Накануне стало известно, что хакеры взломали несколько закрытых веб-сайтов, связанных с американским Федеральным бюро расследований (ФБР). В результате в Сеть попали личные данные нескольких тысяч федеральных агентов и членов ассоциации Национальной академии ФБР. Хакеры анонимно сообщили журналистам, что готовят часть данных с правительственных сайтов к продаже.