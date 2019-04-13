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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США
В открытом доступе в Сети, по информации издания TechCrunch, оказались около 4 тыс. уникальных записей, в которых указаны имена и другие личные данные членов Ассоциации Академии ФБР. Всего хакеры взломали по меньшей мере три сайта
Фото: Steve Marcus / Reuters

Хакеры взломали несколько закрытых веб-сайтов, связанных с Федеральным бюро расследований (ФБР), и выгрузили их содержимое в интернет. Среди материалов попавших в открытый доступ — десятки файлов, содержащих личную информацию тысяч американских федеральных агентов и сотрудников правоохранительных органов. Об этом без указания источников информации сообщает интернет-издание TechCrunch.

Название хакерской группировки, которая может быть причастна к нападению, оно не уточняет.

Целями злоумышленников, по информации издания, были по меньшей мере три сайта, связанных с Ассоциацией Национальной академии ФБР в Куантико, штате Вирджиния.

Выгруженные в Сеть данные после удаления дубликатов включали в себя около 4 тыс. уникальных записей, в которых указаны имена членов ассоциации, их личные адреса, телефонные номера, информация об электронных почтах, а также названия их должностей, замечает TechCrunch, подчеркивая, что все эти данные хакеры выложили на собственном веб-сайте. Его название TechCrunch, «учитывая конфиденциальность информации», не называет.

Оперативно связаться с представителем Ассоциации академии спецслужбы изданию не удалось.

Тем не менее TechCrunch, по его данным, поговорил с одним из хакеров, который якобы был причастен к атаке. В беседе с изданием он заявил, что всего злоумышленники взломали более тысячи правительственных сайтов и теперь занимаются структурированием данных. «Скоро они будут проданы», — заверил собеседник TechCrunch. Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть «более миллиона данных» о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.​

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В хакерскую группировку, о которой идет речь, как отметил собеседник TechCrunch, входят более десяти человек. Для взлома сайтов они, по его словам, используют известные уязвимости. Многие сайты, которые подверглись атакам именно этих хакеров, не были обновлены и имели устаревшие плагины, объяснил собеседник TechCrunch.

Других подробностей о произошедшей атаке издание не приводит.

Согласно информации на сайте Ассоциации Академии ФБР, ее участниками могут стать выпускники этого учебного заведения, а также действующие и ушедшие в отставку агенты спецслужбы. Сайт ассоциации, как уточняют ее представители, позволяет членам организации связываться с более чем 17 тыс. сотрудников правоохранительных органов по всему миру.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: хакерская атака, полицейские
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