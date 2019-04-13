СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США

В открытом доступе в Сети, по информации издания TechCrunch, оказались около 4 тыс. уникальных записей, в которых указаны имена и другие личные данные членов Ассоциации Академии ФБР. Всего хакеры взломали по меньшей мере три сайта

Фото: Steve Marcus / Reuters

Хакеры взломали несколько закрытых веб-сайтов, связанных с Федеральным бюро расследований (ФБР), и выгрузили их содержимое в интернет. Среди материалов попавших в открытый доступ — десятки файлов, содержащих личную информацию тысяч американских федеральных агентов и сотрудников правоохранительных органов. Об этом без указания источников информации сообщает интернет-издание TechCrunch.

Название хакерской группировки, которая может быть причастна к нападению, оно не уточняет.

Целями злоумышленников, по информации издания, были по меньшей мере три сайта, связанных с Ассоциацией Национальной академии ФБР в Куантико, штате Вирджиния.

Выгруженные в Сеть данные после удаления дубликатов включали в себя около 4 тыс. уникальных записей, в которых указаны имена членов ассоциации, их личные адреса, телефонные номера, информация об электронных почтах, а также названия их должностей, замечает TechCrunch, подчеркивая, что все эти данные хакеры выложили на собственном веб-сайте. Его название TechCrunch, «учитывая конфиденциальность информации», не называет.

Оперативно связаться с представителем Ассоциации академии спецслужбы изданию не удалось.