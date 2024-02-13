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Бортпроводник «Аэрофлота» подал в суд на СМИ за сообщения о наркотиках

Бортпроводник «Аэрофлота» Федосеев подал в суд на СМИ за сообщения о наркотиках
Бортпроводник «Аэрофлота» Федосеев подал в суд на «Царьград», РЕН ТВ, «Известия» и ИА Regnum из-за статей о его задержании с признаками наркотического опьянения. Результаты анализов не подтвердили состояние, сообщила компания
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Бортпроводник авиакомпании «Аэрофлот» Денис Федосеев подал в суд на СМИ, которые осенью 2023 года написали, что его задержали в аэропорту Шереметьево в состоянии наркотического опьянения, сообщил РБК авиаперевозчик.

Иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также взыскании морального вреда в размере 1 млн руб. с каждого из ответчиков поданы к телеканалам РЕН ТВ и «Царьград», изданию «Известия» и ИА Regnum.

РБК направил запрос в пресс-службу МИЦ «Известия», пресс-службу телеканала «Царьград» и в ИА Regnum.

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Причиной подачи исков стали публикации этих СМИ со ссылкой на источники о задержании 35-летнего Федосеева в Шереметьево с признаками наркотического опьянения от 25 октября прошлого года. В частности, собеседник ИА Regnum рассказал, что в ночь с 23 на 24 октября в аэропорту Шереметьево проходил рейд, в ходе которого внимание оперативников привлек «член экипажа «Аэрофлота», который вел себя странно в зале прилета, в специальной зоне для сотрудников авиакомпаний». На эту публикацию ссылались и другие СМИ.

В свою очередь, «Аэрофлот» сообщил, что бортпроводник прошел анализы, «результаты которых не подтвердили факт употребления запрещенных веществ».

Согласно карточкам дела на сайте столичных судов общей юрисдикции, по искам к ИА Regnum и «Известиям» назначены беседы на 19 и 29 февраля соответственно. Иски были зарегистрированы 23 ноября прошлого года. В то же время рассмотрение по поданному 24 ноября иску к «Царьграду» с 1 декабря оставлено без движения, а иск к РЕН ТВ считается неподанным из-за несоблюдения правил подачи заявления.

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Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова, Полина Мартынова Полина Мартынова
бортпроводник Аэрофлот иски защита чести и достоинства моральный ущерб Известия «Царьград» Regnum РЕН ТВ
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