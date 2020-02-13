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Экс-сотрудницу администрации Обамы сняли с поста главы VEON

Урсула Бернс согласилась остаться главой совета директоров. Отвечать за Россию в компании теперь будет Каан Терзиоглу
VEON VEON $2,7 -0,37% Купить
Facebook FB $212,75 +1,7% Купить
Урсула Бернс (Фото: Imago stock&people / Global Look Press)

Компания VEON (владеет брендом «Билайн») объявила об уходе с поста CEO Урсулы Бернс, которая занимала эту должность с декабря 2018 года. С 1 марта соруководителями компании станут Серхи Эрреро и Каан Терзиоглу, говорится в пресс-релизе. Первый будет отвечать за развитие новых продуктов в Пакистане, Алжире, Бангладеш и на Украине, а второй — за Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Грузию.

В VEON отметили, что Эрреро до работы в компании возглавлял один из отделов в Facebook, а Терзиоглу был CEO турецкой компании Turkcell.

Что касается Бернс, то она останется председателем совета директоров телекоммуникационной компании. Она поблагодарила коллег за работу, в результате которой VEON усилила позиции на рынке.

Бернс до работы в VEON трудилась в администрации президента США Барака Обамы, где возглавляла экспортный совет. Также она помогала Белому дому проводить национальную программу по науке, технологиям, инженерии и математике (STEM), параллельно участвуя в работе советов директоров ExxonMobil, Nestle и Uber.

В группу компаний VEON помимо ПАО «ВымпелКом» входят в том числе украинская Kyivstar, пакистанская Jazz, алжирская Djeezy.

Автор: Артем Филипенок
Теги: «ВымпелКом», VEON, «Билайн»
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