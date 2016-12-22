VEON возглавила бывшая сотрудница администрации Обамы

Прошлый глава VEON ушел весной, не сумев поправить положение компании. Урсула Бернс, в прошлом возглавлявшая Xerox, рассматривалась компанией как временный руководитель, но теперь избавилась от приставки и.о.

Урсула Бернс (Фото: Joshua Roberts / Bloomberg)

Главой Veon (владеет брендом «Билайн») стала Урсула Бернс, возглавившая в июле 2017 года совет директоров компании, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. До этого она работала в Xerox, в том числе была ее главным исполнительным директором в период 2009–2016 годов.

«Под руководством Урсулы VEON провела крупную сделку по продаже своего совместного предприятия в Италии за $2,9 млрд и показала стабильные квартальные операционные показатели», — сказал член совета директоров Джулиан Хорн-Смит.

Бернс работала в администрации США при президенте Бараке Обаме, она возглавляла президентский экспортный совет. Также она помогала Белому дому проводить национальную программу по науке, технологиям, инженерии и математике (STEM).

Она также входит в состав совета директоров Exxon Mobil, Nestle и Uber. В 2014 году журнал Forbes поставил Бернс на 22-е место в рейтинге самых влиятельных женщин мира.

В марте 2018 года о своем уходе с должности CEO объявил Жан-Ив Шарлье, его должность с приставкой и.о. досталась Бернс, но тогда компания заявляла, что намерена подыскать нового руководителя.

Шарлье руководил компанией в тот период, когда она после нескольких лет падения и реструктуризации пыталась вернуться к росту, но финансовые результаты компании не удовлетворили акционеров. Незадолго до того, как компания сообщила об уходе Шарлье, ее ценные бумаги упали до минимальных значений на бирже NASDAQ.

Под руководством Шарлье компании также не удалось улучшить позиции на рынках, где она была представлена.