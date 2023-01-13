Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 72,79 (-1,35) Инвестиции, 12 янв, 19:34
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 67,78 (-1,24) Инвестиции, 12 янв, 19:34
Появились подробности о женском персонаже GTA VI Life, 17:29
Истории тех, кто уехал. Люди из России, которые прославились за рубежом Life, 17:29
Bloomberg узнал о разных решениях двух банков по санкциям против Потанина Бизнес, 17:19
Данные клиентов сервиса Mail.ru утекли в Сеть Технологии и медиа, 17:17
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 17:16
Глава МВФ заявила о шансе избежать глобальной рецессии Экономика, 17:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:12
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
CAS отклонил апелляцию российских клубов на решение ФИФА по легионерам Спорт, 17:00
Картаполов назвал нереальными сборы для неслуживших старше 30 Политика, 16:59
С футболиста «Манчестер Сити» сняли несколько обвинений в изнасиловании Спорт, 16:53
В Германии назвали незаконной передачу Киеву танков без согласия Берлина Политика, 16:51
Прокрастинацию зафиксировали на МРТ: где она находится РБК и Edutoria, 16:47
ПСБ начал выдавать социальную карту «Для своих» в новых регионах Пресс-релиз, 16:33
Куда сходить в выходные. Выставка про Рязанова, фильм Гая Ричи и другое Life, 16:28
Технологии и медиа ,  
0 

Данные клиентов сервиса Mail.ru утекли в Сеть

Mail.ru сообщила об утечке данных пользователей своей почты из-за «сторонней компании»
Данные пользователей почтового сервиса Mail.ru утекли в Сеть, Роскомнадзор проведет проверку. В компании заявили, что утечка связана с неким «сторонним сервисом»
VK VKCO ₽475,4 +1,28% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Часть данных клиентов почтового сервиса Mail.ru попала в интернет, инцидент связан с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Пользователям Почты ничего не угрожает, сервис надежно защищен. Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года. Специалисты дополнительно проводят тщательную проверку», — заявили в компании.

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. «В соответствии с законодательством о персональных данных оператор должен уведомить Роскомнадзор об инциденте в течение суток с момента происшествия», — напомнили в надзорном ведомстве.

О появлении в открытом доступе данных пользователей Mail.ru ранее сообщил телеграм-канал «Утечки информации». В публикации говорится, что в открытый доступ попали 3,5 млн записей личных данных, включая почтовые адреса на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru, номера телефонов, имена и фамилии.

«Слив» сделал тот же источник, который ранее публиковал данные клиентов «Почты России», магазина «Вкусвилл» и образовательного портала Geek Brains, утверждает телеграм-канал.

О «сливе» данных клиентов «Почты России» канал «Утечки информации» сообщал в конце июля. Тогда неизвестные выложили в Сеть часть базы данных отправлений почтового оператора. В интернет утекли имена и телефоны отправителей и получателей. Тогда оператор почтовой сети сообщил РБК, что одна из учетных записей подрядчика «была скомпрометирована в результате хакерской атаки». «Фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за «пробный». На самом деле доступа к другим записям у взломщиков нет», — говорили в «Почте России».

Читайте на РБК Pro
Глоток молодости: почему простая вода — лучший способ замедлить старение
Не только кризис: чем вызвано массовое закрытие ИП в России
«Похоже на удар в живот»: какой спорт спасает Цукерберга от перегрузки
Кроме доллара и евро: в какие валюты вложиться в 2023 году

В начале июня образовательный сервис Geekbrains подтверждал факт утечки данных клиентов «некоторых образовательных курсов», подчеркивая, что данные не затрагивают банковские реквизиты и сведения о банковских картах пользователей. О том, что в открытый доступ попали данные клиентов платформы, сообщал сервис поиска утечек и мониторинга даркнета DLBI.

В декабре 2022 года в свободном доступе оказались файлы с данными клиентов ретейлера «Вкусвилл». В Сеть утекли телефоны и адреса электронной почты, даты и суммы заказов, а также последние четыре цифры номера банковской карты, сообщали в пресс-службе сети. По информации телеграм-канала «Утечки информации», тогда в Сеть утекли номера телефонов (242 тыс. уникальных номеров), адреса электронной почты (231 тыс. уникальных адресов), дата и время заказов, оплаты, доставки (c 5 декабря по 7 декабря), последние четыре цифры банковских карт, а также сумма заказов. При этом большинство заказов было сделано 6 декабря.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Анастасия Серова Анастасия Серова
утечки Mail.ru Group почта личные данные
Материалы по теме
Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов «Спортмастера»
Общество
Минцифры задумало ввести штрафы за утечки данных до ₽500 млн
Технологии и медиа
«Ситимобил» начал расследование после утечки паспортных данных водителей
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter