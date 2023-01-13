Данные клиентов сервиса Mail.ru утекли в Сеть

Данные пользователей почтового сервиса Mail.ru утекли в Сеть, Роскомнадзор проведет проверку. В компании заявили, что утечка связана с неким «сторонним сервисом»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Часть данных клиентов почтового сервиса Mail.ru попала в интернет, инцидент связан с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Пользователям Почты ничего не угрожает, сервис надежно защищен. Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года. Специалисты дополнительно проводят тщательную проверку», — заявили в компании.

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. «В соответствии с законодательством о персональных данных оператор должен уведомить Роскомнадзор об инциденте в течение суток с момента происшествия», — напомнили в надзорном ведомстве.

О появлении в открытом доступе данных пользователей Mail.ru ранее сообщил телеграм-канал «Утечки информации». В публикации говорится, что в открытый доступ попали 3,5 млн записей личных данных, включая почтовые адреса на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru, номера телефонов, имена и фамилии.

«Слив» сделал тот же источник, который ранее публиковал данные клиентов «Почты России», магазина «Вкусвилл» и образовательного портала Geek Brains, утверждает телеграм-канал.

О «сливе» данных клиентов «Почты России» канал «Утечки информации» сообщал в конце июля. Тогда неизвестные выложили в Сеть часть базы данных отправлений почтового оператора. В интернет утекли имена и телефоны отправителей и получателей. Тогда оператор почтовой сети сообщил РБК, что одна из учетных записей подрядчика «была скомпрометирована в результате хакерской атаки». «Фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за «пробный». На самом деле доступа к другим записям у взломщиков нет», — говорили в «Почте России».

В начале июня образовательный сервис Geekbrains подтверждал факт утечки данных клиентов «некоторых образовательных курсов», подчеркивая, что данные не затрагивают банковские реквизиты и сведения о банковских картах пользователей. О том, что в открытый доступ попали данные клиентов платформы, сообщал сервис поиска утечек и мониторинга даркнета DLBI.

В декабре 2022 года в свободном доступе оказались файлы с данными клиентов ретейлера «Вкусвилл». В Сеть утекли телефоны и адреса электронной почты, даты и суммы заказов, а также последние четыре цифры номера банковской карты, сообщали в пресс-службе сети. По информации телеграм-канала «Утечки информации», тогда в Сеть утекли номера телефонов (242 тыс. уникальных номеров), адреса электронной почты (231 тыс. уникальных адресов), дата и время заказов, оплаты, доставки (c 5 декабря по 7 декабря), последние четыре цифры банковских карт, а также сумма заказов. При этом большинство заказов было сделано 6 декабря.