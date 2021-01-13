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Россияне в 2020 году потратили на 87% больше времени в онлайн-банках

Самоизоляция из-за пандемии заставила россиян отказаться от решения финансовых вопросов «по старинке» в офисах банков и перейти в онлайн. В результате общее время, проведенное в финансовых мобильных приложениях, выросло на 87%
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

В 2020 году россияне провели в мобильных приложениях финансовой тематики 629 млн часов, что на 87% больше, чем в 2019 году, подсчитало аналитическое агентство AppAnnie. Для сравнения: в целом время, потраченное россиянами на все мобильные приложения, увеличилось в прошлом году на 40%, до 94,6 млрд часов.

Возросший интерес к финансовым мобильным приложениям не обусловлен притоком новых пользователей: как уточняет AppAnnie, число скачиваний таких приложений в 2020 году увеличилось в России лишь на 5%.

Как считали

При подсчете времени, проведенного в мобильных приложениях в 2020 году, аналитики AppAnnie использовали данные только устройств Android, сравнивая их с аналогичными данными 2019 года. В России наиболее популярны устройства системы Android. Смартфоны от Apple, на которых установлена операционная система iOS, в 2020 году заняли только 11% рынка, следует из оценки МТС.

Число скачиваний учитывалось как в магазине приложений Google Play, так и в iOS.

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Фото:Максим Стулов / ТАСС

В первую очередь на увеличение времени, проведенного в мобильных банках, повлияла пандемия коронавируса, объясняет Оксана Борисова, партнер технологической практики российского офиса KPMG. Из-за распространения вируса россияне находились на самоизоляции почти четыре месяца — с конца марта до середины июля 2020 года. Офисам банков было разрешено продолжать работу как системно значимым предприятиям, но поведение россиян в отношении банков за эти месяцы, по мнению Борисовой, все равно изменилось: если раньше мобильное приложение использовалось в основном для денежных переводов, то сейчас оно стало виртуальным отделение банка, где они заказывают новые банковские продукты, работают с документами, консультируются у менеджеров.

Приложения банков россияне, скорее всего, скачали еще до 2020 года — поэтому AppAnnie не заметило существенного роста скачиваний в этом году, — но они пользовались ими не интенсивно, предпочитая «по старинке» решать финансовые вопросы в офисах банка: в 2020 году из-за пандемии население стало активно переключаться на онлайн-сервисы, там где это было возможно, соглашается Антон Шульга, руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ.

Поэтому теперь наблюдается тенденция сокращения числа классических офисов банков, добавляет Борисова. Еще до пандемии, в октябре 2019 года, о подобном решении объявил «Райффайзенбанк», который принял решение закрыть четверть своих отделений в России и сделать ставку на дистанционное обслуживание. В августе 2020 года источники газеты «Коммерсантъ» сообщили, что сократить число отделений на четверть до 2022 года решил и банк ВТБ.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Кроме того, финансовые мобильные приложения сейчас — это не только банкинг, а целая экосистема, которая позволяет банкам делать более точные предложения для своих клиентов. Они, в свою очередь, тратят время в приложении не только на банковские операции, но и на другие сервисы внутри экосистемы компании, объясняет Борисова. Это одна из причин, по которой клиенты «Тинькофф» увеличили в среднем на 20% время в приложении банка, подтверждает его представитель. В 2020 году пользователи «Тинькофф» могли в приложении банка, например, записаться ко врачу, в салон красоты, заказать уборку.

Сбербанк не зафиксировал значительного увеличения времени, проведенного клиентами в его приложении, сообщили РБК в пресс-службе банка. Время в абсолютных значениях, которое пользователи тратят на одну сессию в «Сбербанк Онлайн» представитель банка не назвал, но отметил, что общая аудитория приложения «Сбербанк Онлайн» в 2020 году увеличилась примерно порядка 10 млн человек. Среднее время одного сеанса в приложении ВТБ не изменилось, констатирует его представитель. По его словам, среднее время сеанса по-прежнему составляет 1 минуту 43 секунд, однако число сеансов выросло на 22% за 2020 год.

Сколько времени и денег россияне потратили на приложения в 2020 году

В 2020 году россияне ежедневно тратили в среднем по 3,5 часа на мобильные приложения — это почти на час больше, чем годом ранее, когда в стране еще не было пандемии коронавируса и масштабного локдауна, который длился почти четыре месяца.

Всего за год россияне потратили в мобильных приложениях $1,3 млрд (93,8 млрд руб. по среднему курсу ЦБ в 2020 году), на 22,6% больше, чем в 2019 году.

Автор
Елизавета Ефимович
При участии
Евгения Чернышова
мобильные приложения мобильные банки платежи коронавирус пандемия Итоги года
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