Россияне в 2020 году потратили на 87% больше времени в онлайн-банках

Самоизоляция из-за пандемии заставила россиян отказаться от решения финансовых вопросов «по старинке» в офисах банков и перейти в онлайн. В результате общее время, проведенное в финансовых мобильных приложениях, выросло на 87%

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

В 2020 году россияне провели в мобильных приложениях финансовой тематики 629 млн часов, что на 87% больше, чем в 2019 году, подсчитало аналитическое агентство AppAnnie. Для сравнения: в целом время, потраченное россиянами на все мобильные приложения, увеличилось в прошлом году на 40%, до 94,6 млрд часов.

Возросший интерес к финансовым мобильным приложениям не обусловлен притоком новых пользователей: как уточняет AppAnnie, число скачиваний таких приложений в 2020 году увеличилось в России лишь на 5%.

Как считали При подсчете времени, проведенного в мобильных приложениях в 2020 году, аналитики AppAnnie использовали данные только устройств Android, сравнивая их с аналогичными данными 2019 года. В России наиболее популярны устройства системы Android. Смартфоны от Apple, на которых установлена операционная система iOS, в 2020 году заняли только 11% рынка, следует из оценки МТС. Число скачиваний учитывалось как в магазине приложений Google Play, так и в iOS.

В первую очередь на увеличение времени, проведенного в мобильных банках, повлияла пандемия коронавируса, объясняет Оксана Борисова, партнер технологической практики российского офиса KPMG. Из-за распространения вируса россияне находились на самоизоляции почти четыре месяца — с конца марта до середины июля 2020 года. Офисам банков было разрешено продолжать работу как системно значимым предприятиям, но поведение россиян в отношении банков за эти месяцы, по мнению Борисовой, все равно изменилось: если раньше мобильное приложение использовалось в основном для денежных переводов, то сейчас оно стало виртуальным отделение банка, где они заказывают новые банковские продукты, работают с документами, консультируются у менеджеров.