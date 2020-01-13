Экс-главред «Ведомостей» Татьяна Лысова перешла работать в «Медузу»

Татьяна Лысова руководила газетой «Ведомости» с перерывами с 2002 года, с 2013 года она также курировала сайт издания. В 2018 году после увольнения из «Ведомостей» она ушла в «Интерфакс»

Татьяна Лысова (Фото: tatiana.lysova.7 / Facebook)

Бывший главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова займет должность начальника московского бюро и первого заместителя главного редактора издания «Медуза». Об этом сообщил главред «Медузы» Иван Колпаков.

К работе в издании Лысова приступит в январе 2020 года. «Татьяна будет управлять московским бюро, которое мы сейчас создаем. В него войдут прежде всего сотрудники отдела специальных корреспондентов и отдела расследований. Как опытный руководитель и один из лидеров медиасообщества Лысова будет представлять интересы нашего издания в России, где живут миллионы читателей «Медузы», — рассказал Колпаков.

Лысова подтвердила назначение «Ведомостям». По ее словам, сейчас в московском бюро «Медузы» работают около 15 человек. «Мне предстоит создать тут сплоченную команду и улучшить ее взаимодействие с основной редакцией в Риге. Для меня «Медуза» — очень интересное издание, успешно работающее для массовой аудитории, очень современное и постоянно развивающееся. Так что это для меня профессиональный вызов, мне будет чему учиться», — сказала она.

С марта 2018 года Лысова работала шеф-редактором службы политической информации агентства «Интерфакс». В конце декабря она ушла с этой должности.

Татьяна Лысова родилась в Москве в 1968 году. С 1994 года она работает в журналистике, первым местом ее работы стал «Коммерсантъ». С 1995 по 1999 год она была редактором в журнале «Эксперт». В 1999 году она перешла в «Ведомости», и в 2002 году заняла пост главного редактора газеты. С 2007 по 2010 год она была редакционным директором издателя «Ведомостей» — ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа», однако в 2010 году вернулась на должность главного редактора. «Ведомости» Лысова покинула в 2017 году. Редакцию газеты после ее ухода возглавил бывший топ-менеджер «Первого канала» Илья Булавинов. Источники РБК связывали уход Лысовой с недовольством Кремля независимой политикой издания, сама она называла увольнение «исключительно собственной инициативой».