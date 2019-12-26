Татьяна Лысова уйдет из «Интерфакса»

Татьяна Лысова покинет пост шеф-редактора службы политической информации агентства «Интерфакс». Об этом РБК сообщил гендиректор службы политической информации агентства Алексей Горшков.

Лысова подтвердила газете «Ведомости», что оставляет свой нынешний пост. По ее словам, решение об уходе было принято «по взаимному согласию и с чувством искренней взаимной благодарности».

Источник РБК, знакомый с ситуацией, сообщил, что Лысова планирует заняться новым проектом. О каком именно проекте идет речь, он не уточнил.

Татьяна Лысова — журналист и медиаменеджер. Она работала в «Ведомостях» с 1999 года, а в 2002 году стала главным редактором этой газеты.

В марте 2017 года Лысова ушла из «Ведомостей». Редакцию газеты после ее ухода возглавил бывший топ-менеджер «Первого канала» Илья Булавинов.