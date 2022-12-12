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Стоимость владения электромобилем сравнялась с традиционными моделями

FT: стоимость владения электромобилем сравнялась с бензиновыми и дизельными моделями
По данным LeasePlan, несмотря на большую стоимость электромобилей, затраты на их подзарядку — около 15% от стоимости владения в отличии 28% для дизельных моделей. Это побуждает людей выбирать электроверсии машин
Фото: Petr Sznapka / Global Look Press
Фото: Petr Sznapka / Global Look Press

Вследствие резкого скачка цен на топливо в этом году стоимость владения и эксплуатации электромобиля сравнялась, а в некоторых случаях стала ниже, чем владение бензиновым или дизельным аналогом, сообщает Financial Times со ссылкой на данные лизинговой компании LeasePlan.

В лизинговом парке LeasePlan около 1,9 млн автомобилей в 22 странах мира. Эксперты сопоставили эксплуатационные расходы и цены на аренду своих автомобилей, сравнив их по различным сегментам.

По данным компании, несмотря на более дорогой по сравнению с традиционными вариантами аккумуляторный двигатель, его эксплуатационные расходы в разы ниже из-за меньших трат на обслуживание и дешевой заправки.

«Совокупная стоимость владения — ключевой момент, который может спровоцировать повсеместный переход на аккумуляторные автомобили. <...> Электромобили почти во всех сегментах и странах Европы сейчас стоят столько же или дешевле по совокупной стоимости владения, чем бензиновые или дизельные автомобили», — отмечают эксперты.

В LeasePlan подсчитали, что стоимость стандартного семейного автомобиля, такого как Ford Kuga, и его электрический аналог Škoda Enyaq была равна или электромобиль стоил дешевле в 19 из 22 европейских стран, включая Великобританию, Францию, Германию и Нидерланды. Только в Польше, Италии и Чехии электрическая модель оказалась заметно дороже.

Среди небольших автомобилей, таких как Renault Megane и Kia Nero, расходы на электромобиль во Франции и Великобритании оказали значительно меньше (разница до €170 в месяц).

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Так, по подсчетам LeasePlan, затраты на зарядку сегодня составляют около 15% от стоимости владения и эксплуатации электромобиля, а стоимость заправки дизельной модели составляет около 28% от общей стоимости владения. «Несмотря на инфляцию цен на энергоносители, стоимость топлива для электромобилей остается значительно ниже, чем для бензиновых и дизельных автомобилей», — заключили эксперты.

После начала пандемии COVID-19 и в связи с проблемами в цепочках поставок многие автомобильные компании столкнулись с нехваткой полупроводников и ростом цен на транспортировку грузов, вследствие чего часть заводов была вынуждена сократить производство или уйти в простой. После 2022 года проблему усугубил рост на энергоносители из-за рекордной жары и военной спецоперации России на Украине.

Так, по итогам 2020 года мировые продажи новых машин с ДВС снизились на 14%, составив всего 66,5 млн — наименьший показатель за десятилетие. Наряду с этим спрос на электромобили и гибриды вырос на 39–43%. Больше всего электромобилей было продано в Европе, Китае и США.

Стоимость аккумулятора электрического автомобиля может доходить до 50% от общей суммы электромобиля, при этом срок службы аккумуляторов сейчас составляет от 1000 до 1500 циклов заряда/разряда (от 200 тыс. до 500 тыс. км), после чего они требуют замены.

В 2021 году рост спроса на электромобили продолжился. Он также был заметен в России, где продажи выросли в 3,1 раза — всего было продано 2,2 тыс. новых электромобилей и более 9 тыс. подержанных. Самыми популярными брендами среди таких машин в России стали Tesla, Porsche, Audi и Nissan.

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электромобили Европа бензиновые автомобили энергокризис
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