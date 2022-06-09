Минтранс предложил льготы для электромобилей в регионах

Ведомство также рекомендует регионам рассмотреть создание «зон нулевого выброса», а в деловых кварталах оснастить зарядными станциями не менее 10% парковочных мест

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Минтранс предложил регионам ввести систему льгот для владельцев электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе бесплатный проезд по платным дорогам и отмену или снижение транспортного налога. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на методические рекомендации по «стимулированию» использования электромобилей и гибридных авто, направленные субъектам.

В основном документ посвящен организации парковок. Минтранс рекомендует определять дислокацию машино-мест с зарядками с учетом мнения владельцев электротранспорта и возможностей электросетей, также в формуле закладывается климатический коэффициент. Так, согласно рекомендациям, в Якутске и Красноярске предполагается создание меньшего количества парковок электромашин, чем в Сочи и Крыму.

В деловых кварталах и на АЗС рекомендуется оснащать зарядками не менее 10% всех мест для электромобилей, а в зонах жилой застройки, где живут владельцы электромобилей, — делать все парковочные места с зарядными станциями медленного типа (заряжает на 80% за два часа). Для быстрых зарядок (заряжает за 20 минут) предполагается ограничение времени стоянки специальными знаками.

Ведомство также предлагает создать зоны «нулевого выброса», куда нельзя будет въезжать машинам с двигателями внутреннего сгорания.

Разработанные Минтрансом рекомендации предназначены прежде всего для крупных городов с высокой плотностью населения и интенсивным трафиком, а также территорий с повышенными экологическими требованиями (пригородные зеленые и водоохранные зоны, территории санаториев, спортивных объектов, отелей).

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В дептрансе Москвы изданию заявили, что в городе работает более 100 зарядных станций, еще несколько десятков подключаются. До конца года планируется установить 150 новых станций. В Петербурге работают 82 станции зарядки электромобилей, до 2025 года должны подключить еще 80.

В апреле «Коммерсантъ» писал, что во время обсуждений оборудования парковочных мест для электромобилей в регионах, о котором говорится в поправках к закону «Об организации дорожного движения», возникли межведомственные споры. Так, Минфин и Минюст отмечали, что, прежде чем вводить обязанности субъектов по организации парковок, нужно определиться с источником средств. Правительственный департамент транспорта заявлял, что дополнительных денег не понадобится, так как регионы будут решать, где и в каком количестве создавать парковки, исходя из своих возможностей. В итоге обязательство делать зарядки рядом с парковками стало опциональным.