Google назвала самый популярный поисковый запрос 2018 года

Поисковая система Google представила статистику поисковых запросов 2018 года по разным странам. Самый большой интерес пользователей во всем мире вызвал чемпионат мира по футболу

Фото: David Gray / Reuters

Самым популярным запроcом в поиске Google в мире за 2018 год стал «чемпионат мира по футболу», следует из проекта «Год в поиске», опубликованном компанией. Списки были составлены с учетом поисковых запросов с самым большим приростом трафика, то есть быстро набирающих популярность.

Чемпионат мира по футболу чаще всего искали и пользователи поисковика в России. Среди других событий россияне проявили повышенный интерес к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Также искали информацию о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, поединке за звание чемпиона UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, а также информацию о выборах президента России.

В категории «Люди» россиян больше всего интересовали Хабиб Нурмагомедов, американская актриса и жена британского принца Гарри Меган Маркл, Настя Рыбка (псевдоним Анастасии Вашукевич, фигурировавшей в расследовании Алексея Навального об отдыхе олигарха Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько). Кроме того, среди популярных запросов — коммунист Павел Грудинин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, посетившая финал ЧМ-2018 в Москве.

Мировая статистика

Пользователи Google со всего мира после чемпионата мира по футболу чаще всего искали музыкантов — диджея Авичи (под этим псевдонимом выступал шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг) и рэпера Мака Миллера.

В категории «Новости» пользователи со всего мира часто искали сообщения об урагане «Флоренс», результаты лотереи Mega Millions, интересовались королевской свадьбой в Великобритании и новостями с результатами выборов. Самые популярные запросы в категории «Люди» — Меган Маркл, а также американская певица и актриса Деми Ловато.

Ранее статистику о самых популярных запросах 2018 года опубликовал российский поисковик «Яндекс».

Аналитики компании выяснили, что для пользователей «Яндекса» главным событием также стал чемпионат мира по футболу. В тройку наиболее популярных событий также вошли зимняя Олимпиада в Пхёнчхане и пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», бой Нурмагомедова и Макгрегора и президентские выборы в России.

Среди известных людей пользователей «Яндекса» интересовали больше всего вратарь сборной России Игорь Акинфеев, боец Нурмагомедов и еще один футболист сборной Артем Дзюба. Четвертая строчка досталась президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович.