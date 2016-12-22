«Яндекс» назвал самые популярные запросы 2018 года

Аналитики поисковой системы «Яндекс» выяснили, какие темы оказались в центре внимания у россиян в 2018 году. Так, все события затмил чемпионат мира по футболу, а среди новинок Huawei обогнал iPhone

Фото: Григорий Соколов / ТАСС

Поисковик «Яндекс» подвел итоги уходящего года, выяснив, какие темы больше всего интересовали россиян. В исследовании, которое есть в распоряжении РБК, наиболее популярные запросы 2018 года представлены в десяти категориях, среди которых «Главные события», «Люди», «Фильмы», «Музыка», «Сериалы» и другие.

Так, главным событием стал прошедший летом в России чемпионат мира по футболу. Именно по нему чаще всего россияне искали информацию. В тройке наиболее популярных событий также оказались зимняя Олимпиада в Пхёнчхане и пожар в ТРЦ «Зимняя вишня». В пятерку также вошли бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, а также президентские выборы в России.

Самой популярной личностью у россиян в 2018 году стал бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев. Вслед за ним идут боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов и еще один футболист сборной — Артем Дзюба. Четвертая строчка досталась президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович, посетившей финальный матч ЧМ-2018 в Москве, в котором сборная Хорватии встретилась со сборной Франции, пятая строчка — у российской фигуристки Алины Загитовой, завоевавшей золото Олимпиады в Южной Корее.

Из новинок россияне чаще всего интересовались смартфонами, говорится в исследовании. При этом лидером по популярности стал Huawei Honor 10, оставив iPhone XS и iPhone XR лишь на второй строчке. Следующие три строчки также достались китайским смартфонам — Huawei P20 Pro, Xiaomi Redmi Note 5

и Huawei Honor 9 Lite. «Из всех других вещей, появившихся в этом году, сопоставимый интерес у россиян вызвала только новая Lada Granta», — отмечают аналитики поисковика.

В тройку самых популярных фильмов попала одна российская лента. Это спортивная драма «Движение вверх», которая оказалась на третьем месте по популярности. Лидерство — у фантастического боевика «Мстители: Война бесконечности», вторая строчка досталась фильму «Дэдпул 2». В пятерке самых популярных также «Веном» и «Мир юрского периода 2».

Самым популярным запросом в категории «Телесериалы» стал «Мажор», из телешоу россияне чаще всего интересовались проектом «Замуж за Бузову», самой популярной игрой стала Far Cry 5. Из музыкальных запросов победа досталась украинской группе Kazka и ее песне «Плакала». Самым популярным мемом стал Уганда Наклз — пародийное изображение персонажа из серии комиксов, мультфильмов и видеоигр Sonic.