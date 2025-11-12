 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Власти пообещали «продолжить жестить» в требованиях к радиоэлектронике

В Минпромторге пообещали «продолжить жестить» в требованиях к радиоэлектронике
Ради технологического суверенитета компании-потребители и производители электроники должны активно использовать российские решения и вкладываться в них. Для этого власти продолжат «жестить» с регулированием, заявили в Минпромторге
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Для получения более высокого качества российской электроники ее потенциальные потребители должны тестировать решения, давать обратную связь и закупать ее, заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, выступая в среду, 12 ноября на форуме «Цифровые решения» в национальном центре «Россия».

«Друзья мои, мы все в одной лодке, и лодка эта называется Российская Федерация, и то, как хорошо и быстро она пойдет в светлое будущее, — это наше с вами совместное усилие. Если не сможем добиться технологического суверенитета в этой важнейшей для дальнейшего развития страны отрасли, тогда в борту этой лодки будет дырка и она будет черпать этой дыркой воду и рано или поздно это скажется или на скорости движения, или на глубине погружения этой лодки на дно. Поэтому это вопрос не только и не просто бизнеса или коммерции», — указал Шпак.

По его словам, требования к участникам рынка будут расти: «Мы продолжим жестить, друзья мои, с точки зрения нормативки, потому что здесь много технологического суверенитета не бывает и быть не может».

Он признал, что сейчас российские решения в сфере радиоэлектроники могут уступать иностранным, но подчеркнул, что о создании поставщиков качественных решений должны думать заказчики. «Когда мы мотивируем и стимулируем заказчика к переходу на отечественную аппаратуру, мы сначала слышим от заказчика, что отечественной аппаратуры нет, она вся плохая, дорогая, не работает. Потом, когда мы пробиваем эту броню и начинаем предъявлять требования к нашим производителям аппаратуры с точки зрения необходимости углубления их локализации по технологическим операциям, использования отечественных компонентов, слышим то же самое от производителя аппаратуры, но уже про компоненты: компонентов нет, никто не производит, они плохие, дорогие и т.д. Это невозможно», — указал Шпак, обращаясь к заказчикам, разработчикам и производителям аппаратуры, радиоэлектронной базы и программного обеспечения.

Замминистра отметил, что в конечном счете, если не инвестировать в улучшение российских решений, это выльется во временные, организационные и финансовые издержки. «Если в это не вкладываться, тогда не будет устойчивости вашего собственного бизнеса. Почему? Потому что, если в одночасье у вас [перестанет работать] инфраструктура, на которую вы раскручиваете свои сервисы, то кроме вас в этом никто не виноват. Это вы должны были думать о том, чтобы растить надежного поставщика, чтобы страховать этот риск. Да, понятно, поставщик не всегда адекватный с точки зрения имеющихся на рынке иностранных аналогов. Очевидно, понятно, но именно поэтому его надо растить, с тем чтобы обеспечить устойчивость своего бизнеса в будущем», — подчеркнул Шпак.

Ранее Минпромторг сообщал, что правительство планирует ввести новый платеж для промышленности — технологический сбор. На первом этапе его начнут собирать с импортеров и производителей готовых электронных устройств, в том числе ноутбуков и смартфонов, а после — с электронных компонентов и модулей. Производители при этом смогут претендовать на отраслевые меры поддержки, если они соответствуют критериям локализации продукции. Собираемые средства планируется направить на развитие отечественной радиоэлектроники.

Теги
Александр Ситюков Александр Ситюков
радиоэлектроника госрегулирование Минпромторг

