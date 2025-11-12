Власти пообещали «продолжить жестить» в требованиях к радиоэлектронике

Ради технологического суверенитета компании-потребители и производители электроники должны активно использовать российские решения и вкладываться в них. Для этого власти продолжат «жестить» с регулированием, заявили в Минпромторге

Для получения более высокого качества российской электроники ее потенциальные потребители должны тестировать решения, давать обратную связь и закупать ее, заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, выступая в среду, 12 ноября на форуме «Цифровые решения» в национальном центре «Россия».

«Друзья мои, мы все в одной лодке, и лодка эта называется Российская Федерация, и то, как хорошо и быстро она пойдет в светлое будущее, — это наше с вами совместное усилие. Если не сможем добиться технологического суверенитета в этой важнейшей для дальнейшего развития страны отрасли, тогда в борту этой лодки будет дырка и она будет черпать этой дыркой воду и рано или поздно это скажется или на скорости движения, или на глубине погружения этой лодки на дно. Поэтому это вопрос не только и не просто бизнеса или коммерции», — указал Шпак.

По его словам, требования к участникам рынка будут расти: «Мы продолжим жестить, друзья мои, с точки зрения нормативки, потому что здесь много технологического суверенитета не бывает и быть не может».

Он признал, что сейчас российские решения в сфере радиоэлектроники могут уступать иностранным, но подчеркнул, что о создании поставщиков качественных решений должны думать заказчики. «Когда мы мотивируем и стимулируем заказчика к переходу на отечественную аппаратуру, мы сначала слышим от заказчика, что отечественной аппаратуры нет, она вся плохая, дорогая, не работает. Потом, когда мы пробиваем эту броню и начинаем предъявлять требования к нашим производителям аппаратуры с точки зрения необходимости углубления их локализации по технологическим операциям, использования отечественных компонентов, слышим то же самое от производителя аппаратуры, но уже про компоненты: компонентов нет, никто не производит, они плохие, дорогие и т.д. Это невозможно», — указал Шпак, обращаясь к заказчикам, разработчикам и производителям аппаратуры, радиоэлектронной базы и программного обеспечения.

Замминистра отметил, что в конечном счете, если не инвестировать в улучшение российских решений, это выльется во временные, организационные и финансовые издержки. «Если в это не вкладываться, тогда не будет устойчивости вашего собственного бизнеса. Почему? Потому что, если в одночасье у вас [перестанет работать] инфраструктура, на которую вы раскручиваете свои сервисы, то кроме вас в этом никто не виноват. Это вы должны были думать о том, чтобы растить надежного поставщика, чтобы страховать этот риск. Да, понятно, поставщик не всегда адекватный с точки зрения имеющихся на рынке иностранных аналогов. Очевидно, понятно, но именно поэтому его надо растить, с тем чтобы обеспечить устойчивость своего бизнеса в будущем», — подчеркнул Шпак.

Ранее Минпромторг сообщал, что правительство планирует ввести новый платеж для промышленности — технологический сбор. На первом этапе его начнут собирать с импортеров и производителей готовых электронных устройств, в том числе ноутбуков и смартфонов, а после — с электронных компонентов и модулей. Производители при этом смогут претендовать на отраслевые меры поддержки, если они соответствуют критериям локализации продукции. Собираемые средства планируется направить на развитие отечественной радиоэлектроники.