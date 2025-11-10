Минпромторг раскрыл, как планируется вводить технологический сбор

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России планируется поэтапно ввести технологический сбор, сперва его начнут собирать с готовых электронных устройств, в том числе с ноутбуков и смартфонов, а после — с электронных компонентов и модулей, сообщила журналистам пресс-служба Минпромторга.

«На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры — такой, как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли. Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны», — сказано в сообщении.

Там объяснили, что введение сбора в два этапа «позволит бизнесу адаптироваться, а государству — отладить механизм». До внедрения второго этапа его протестируют и проведут консультации с бизнесом, чтобы не допустить двойное налогообложение.

Собранные деньги направят на государственные программы поддержки электронной и радиоэлектронной промышленности, пообещали в ведомстве.

Сбор вступит в силу с 1 сентября 2026 года, выяснил «Интерфакс».

В июле в Минпромторге сообщили о разработке «промышленного сбора», который будет схож с утилизационным для автомобилей, но станет мерой поддержки российского производства. Министр Антон Алиханов в ходе «правительственного часа» в Совфеде тогда упомянул радиоэлектронную промышленность и микроэлектронику в числе сфер, которых может коснуться сбор. Он выразил уверенность, что сбор не окажет «существенного влияния на конечную стоимость промышленной продукции», влияние оценили «в процент от стоимости продукта».

Сборы подобного роды могут иметь «срочный характер, иметь ограниченное по времени действие, имея в виду целевой характер реализации конкретных мероприятий», отметил Алиханов. Сбор, с его слов, необходим еще и в связи с «серьезными рисками по демпингу со стороны различных стран» при экспорту в Россию.

Материал дополняется.