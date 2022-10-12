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Superjob запустил сервис аренды недвижимости

Рекрутинговый портал Superjob запустил сервис по аренде недвижимости
Рекрутинговый портал Superjob запускает раздел по аренде жилья. Ставки на съем квартир снижаются, но в компании рассчитывают продвигать услуги среди существующих клиентов и не тратиться на новое направление
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

О том, что Superjob запускает направление аренды недвижимости, РБК рассказал совладелец и президент компании Алексей Захаров. «Многие люди, меняя работу, меняют и жилье. Будем предлагать варианты на основе данных, которые есть у компании: расположения офиса работодателя, размера заработной платы, семейного статуса и т.п.», — сказал Захаров. Он пояснил, что публиковать объявления могут как работодатели, если они заинтересованы в аренде коммерческих помещений; так и соискатели, которые хотели бы снять квартиру рядом с новой работой. «Зарабатывать на недвижимости будем по той же модели, что и основной онлайн-рекрутинговый сервис: на размещении объявлений с оплатой лидов (потенциальных клиентов, отреагировавших на маркетинговую акцию. — РБК)», — добавил Захаров.

Также компания будет предлагать жилье от партнеров. «Практически все агентства недвижимости являются клиентами и подбирают персонал с помощью Superjob, и они демонстрируют большую заинтересованность в дополнительных лидах», — объяснил Захаров. В ближайшее время Superjob планирует интегрировать объявления о работе с объявлениями о недвижимости.

В Superjob не дают прогноза — каких результатов ждут от нового направления. Захаров лишь отметил, что первое время после запуска сервис будут продвигать среди собственной аудитории Superjob и что компания «будет довольна любой долей на рынке недвижимости». Размер инвестиций не раскрывается, но совладелец Superjob оговорился, что проект делали силами собственной ИТ-команды.

До сих пор более 90% выручки Superjob, по словам представителя компании, приносил рекрутинговый сервис, еще 10% приходилось на продажу рекламы, зарплатных обзоров (журнал «Зарплатомер»), исследований и профориентации.

По данным СПАРК, Алексею Захарову принадлежит 47,62% ООО «Суперджоб», основного юрлица Superjob, остальные 52,35% — у Сергея Габестро. Выручка компании в 2021 году составила 1,18 млрд руб., чистая прибыль — 21,7 млн руб.

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После начала специальной военной операции на Украине в Москве выросло число желающих сдать жилье в аренду. По итогам апреля аренда жилья в столице подешевела из-за затоваренности рынка, и ставка с учетом всех локаций, ценовых сегментов и комнатности составляла 55 тыс. руб. в месяц — это на 8% меньше, чем в марте 2022-го. К концу лета средняя ставка все еще оставалась ниже, чем в феврале этого года. А после объявления в России 21 сентября частичной мобилизации ставка снизилась еще на 10–15% по отношению к летним уровням из-за роста объема предложения и снижения спроса.

После пикового спроса в августе — начале сентября на рынке аренды жилья сейчас растет объем предложения, то есть количество объявлений, отметила руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости агентства недвижимости «Этажи» Ольга Павлинова. «Конкуренция между арендодателями постепенно растет, это должно сдержать рост ставок аренды до конца года. Не исключено, что в части городов при восстановлении объема предложения и сдержанном спросе средняя ставка аренды может снизиться на 8–10%», — прогнозирует она.

По ее словам, агентство «Этажи» разместило объявления на портале Superjob в качестве эксперимента, чтобы оценить эффективность и удобство сервиса для риелторов, арендаторов и арендодателей. На рынке сейчас работает несколько крупных агрегаторов объявлений, и появление новой платформы может привнести что-то новое, но вряд ли как-то принципиально скажется на расстановке сил на нем, считает Павлинова. «Эффективность развития платформы будет зависеть от ее политики ценообразования на размещение объявлений и маркетинговой активности по продвижению площадки. В целом идея неплохая, тем более что сайт уже имеет наработанный трафик посетителей», — указала она.

Впрочем, руководитель еще одного крупного агентства недвижимости в Москве отметил, что они будут готовы размещаться на площадке «только тогда, когда она станет большой, раскрутится». «Любой может создать новую площадку, но самое главное, чтобы контент был чистым, без фейков и заманух. Существующие платформы трепетно относятся к качеству своего контента и грамотно модерируют объявления. Новой площадке нужно будет упорно долгие годы идти к тому, чтобы себя раскрутить и стать большой», — добавил собеседник РБК.

В 2020 году в России было более 4 тыс. сайтов с рекламой недвижимости, приводила компания Cian данные Frost & Sullivan в своих документах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Cian называет себя лидером среди платформ для объявлений о недвижимости в России, а среди основных конкурентов указывала такие классифайды, как «Домклик», «Яндекс.Недвижимость», «Метр квадратный», а также сервисы «Авито» и «Юла». Месячная аудитория Cian по итогам первого полугодия этого года равнялась 17,3 млн пользователей, тогда как аудитория Superjob, по собственным данным, составляет 10 млн пользователей в месяц.

В пресс-службах «Яндекса», «Авито Недвижимости» и Cian отказались от комментариев.

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Теги
Анна Балашова Анна Балашова, Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Superjob рекрутинг аренда жилья Недвижимость
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