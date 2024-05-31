Познер назвал свои выступления с Ургантом находящимися вне политики
Два депутата парламента Нидерландов направили в МИД страны петицию из-за выступления российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в театре в Амстердаме. Как сообщил Познер РБК, его выступления с Ургантом за рубежом не носят политического характера.
«Пока что выступления проходят при переполненных залах и с огромным успехом. Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики», — рассказал Познер.
Он отметил, что после выступления 28 мая в Нидерландах никто не обращался ни к нему, ни к Урганту. «Вчера (30-го мая) мы выступили в Цюрихе. Предстоят выступления в Берлине и во Франкфурте», — уточнил журналист.
«Относительно выступления членов парламента Нидерландов я ничего не знаю. Видимо, они выступили после нашего с Иваном Ургантом вечера и отъезда», — сказал Познер, отказавшись комментировать письмо депутатов.
В МИД Нидерландов обратились парламентарии от Народной партии за свободу и демократию Рубен Рубен Брекелманс и Клэр Мартенс-Америка. В петиции под названием «Выступление российских пропагандистов Владимира Познера и Ивана Урганта в театре Амстердама 28 мая 2024 года» содержатся 11 вопросов. Они адресованы главе МИДа Ханке Брюинс-Слот и госсекретарю по вопросам образования, культуры и науки Флер Грапер ван Кулвейк.
На сайте тура Познера и Урганта относительно совместных выступлений говорится, что «зрителей ждут искрометное шоу и рассказы» о путешествиях телеведущих. В петиции спрашивают, знакомы ли в МИДе с биографией «этих пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией».
Ургант в день начала Россией военной операции на Украине выступил с антивоенным заявлением, примерно с того же периода его шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир. Передача Познера, которая так и называлась — «Познер» — также перестала выходить на федеральном телевидении после начала военной операции.
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов