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Военная операция на Украине ,  
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Познер назвал свои выступления с Ургантом находящимися вне политики

Познер ответил на претензии депутатов из Нидерландов к выступлениям с Ургантом
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Познер
Владимир Познер (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Два депутата парламента Нидерландов направили в МИД страны петицию из-за выступления российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в театре в Амстердаме. Как сообщил Познер РБК, его выступления с Ургантом за рубежом не носят политического характера.

«Пока что выступления проходят при переполненных залах и с огромным успехом. Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики», — рассказал Познер.

Он отметил, что после выступления 28 мая в Нидерландах никто не обращался ни к нему, ни к Урганту. «Вчера (30-го мая) мы выступили в Цюрихе. Предстоят выступления в Берлине и во Франкфурте», — уточнил журналист.

«Относительно выступления членов парламента Нидерландов я ничего не знаю. Видимо, они выступили после нашего с Иваном Ургантом вечера и отъезда», — сказал Познер, отказавшись комментировать письмо депутатов.

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Политика
Иван Ургант

В МИД Нидерландов обратились парламентарии от Народной партии за свободу и демократию Рубен Рубен Брекелманс и Клэр Мартенс-Америка. В петиции под названием «Выступление российских пропагандистов Владимира Познера и Ивана Урганта в театре Амстердама 28 мая 2024 года» содержатся 11 вопросов. Они адресованы главе МИДа Ханке Брюинс-Слот и госсекретарю по вопросам образования, культуры и науки Флер Грапер ван Кулвейк.

На сайте тура Познера и Урганта относительно совместных выступлений говорится, что «зрителей ждут искрометное шоу и рассказы» о путешествиях телеведущих. В петиции спрашивают, знакомы ли в МИДе с биографией «этих пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией».

Ургант в день начала Россией военной операции на Украине выступил с антивоенным заявлением, примерно с того же периода его шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир. Передача Познера, которая так и называлась — «Познер» — также перестала выходить на федеральном телевидении после начала военной операции.

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Владимир Познер Иван Ургант Нидерланды новости
Иван Ургант фото

Иван Ургант

актер, телеведущий, музыкант, шоумен
16 апреля 1978 года
Владимир Познер фото

Владимир Познер

журналист, телеведущий, писатель
1 апреля 1934 года
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