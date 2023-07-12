Почти 40% военных подлодок США оказались выведенными из строя для ремонта

Почти 40% боевых подводных лодок США (18 из 49) не используются из-за задержек на верфях, что повышает давление на эксплуатируемые суда, сообщили в конгрессе. ВМС США на конец июня насчитало 16 выведенных из строя боевых подлодок

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Согласно опубликованной исследовательской службой конгресса США статистике, по состоянию на этот год из-за задержек на верфях 18 из 49 боевых подводных лодок американского военного флота (37%) выведены из строя, это примерно вдвое больше, чем хотелось бы Военно-морским силам, передает Bloomberg.

По словам военно-морского аналитика службы Рональда О'Рурка, отставание в техническом обслуживании «существенно сократило» количество атомных подводных лодок, находящихся в эксплуатации в любой данный момент. Это снижает «способность сил выполнять повседневные задачи и потенциально оказывает повышенное оперативное давление» на подводные лодки, находящиеся в эксплуатации, отмечает он.

Командование морских систем ВМС, в свою очередь, обвинило «планирование, доступность материалов и работу верфи». Оно опубликовало заявление в ответ на собранные конгрессом данные, где говорится, что ведомство запустило несколько инициатив по устранению этих факторов, связанных с «задержкой основного технического обслуживания».

Согласно данным командования морских систем ВМС США, на конец июня из-за невыполненного ремонта не эксплуатируются 16 из 49 подводных лодок (32%).

Как пишет Bloomberg, выведенные из строя подводные лодки — это быстроходные ударные суда, которые могут стрелять торпедами и крылатыми ракетами «Томагавк» по кораблям и наземным целям, а также выполнять разведывательные задачи, например, наблюдение.

В отчете ВМС говорится, что лучшим годом с точки зрения доступности ударных подводных лодок был 2015 финансовый год, когда в ремонте находились 10 из 53 подводных лодок на тот момент (19%). В 2022 году Управление правительственной отчетности США заявило, что военно-морской флот потерял 10 363 рабочих дня с 2008 по 2018 год — что эквивалентно более чем 28 годам — «в результате задержек с заходом на верфи и выводом с них».

Агентство отмечает, что эти проблемы «идут вразрез с текущей политикой Пентагона, которая предусматривает повышение узнаваемости подводных сил США во всем мире в качестве послания Китаю, России и Северной Корее». Bloomberg в качестве примера «крайнего отставания» приводит одну из трех ведущих американских подводных лодок класса Seawolf USS Connecticut, которая врезалась в подводную гору в Южно-Китайском море 20 месяцев назад и вернется в строй самое раннее в начале 2026 года.