Совладелец СТС и режиссер фильма «День радио» объединили бизнес

Национальная медиа группа, среди активов которой телеканал СТС, получила 25% в кинокомпании Keystone Production, учредителем которой является режиссер фильмов «День радио» и «О чем говорят мужчины» Дмитрий Дьяченко.

Входящее в Национальную медиа группу ООО «НМГ Студия» с 11 июля 2019 года владеет 25% ООО «Кейстоун Продакшн», следует из данных ЕГРЮЛ. У гендиректора общества Александра Рубцова осталось 37,5%, столько же — у Дмитрия Дьяченко. Знакомый Дьяченко подтвердил РБК факт сделки с Национальной медиа группой. РБК направил запрос в пресс-службу Национальной медиа группы.

Дьяченко известен в телевизионной и кинематографической среде как режиссер фильмов «День радио» и «О чем говорят мужчины», а также выходившего на СТС сериала «Кухня». В сериале «Отель «Элеон» Дьяченко выступал продюсером, свидетельствует сайт «Кинопоиск».

Рубцов выступал продюсером «Дня Радио», «О чем говорят мужчины», «Кухни» и «Отеля «Элион».

Сериалы «Кухня» и «Отель «Элион» производила для СТС продюсерская группа Yellow, Black and White. На ее сайте среди активов указан и Keystone Production. Но с 2018 года Yellow, Black and White практически прекратила работать с СТС — команда перешла в конкурирующий холдинг «Газпром-Медиа», где запустила новый развлекательный канал «Супер».