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Конкурирующие холдинги создадут разные продолжения сериала «Отель Элеон»
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Конкурирующие холдинги создадут разные продолжения сериала «Отель Элеон»
Технологии и медиа, 11:24
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Конкурирующие холдинги создадут разные продолжения сериала «Отель Элеон»
У популярного телесериала «Отель Элеон» будет два альтернативных продолжения: одно уже идет в эфире на новом канале «Супер», другое снимет СТС, у которого есть права на этот проект. Поэтому из версии «Супера» часть героев исчезнет
Фото: кадр из сериала «Отель Элеон»

«Главная премьера сезона»

В понедельник, 10 сентября, принадлежащий холдингу «Газпром-Медиа» телеканал «Супер» показал две премьерные серии нового сериала «Гранд». Его снимала та же команда из продюсерской студии Yellow, Black & White (YBW), которая придумала сериалы «Кухня» и «Отель Элеон». Они выходили в эфире на СТС, флагманском канале конкурирующего с «Газпром-Медиа» холдинга «СТС Медиа».

События «Гранда», как и в сериале «Отель Элеон», разворачиваются в стенах столичного отеля, чье полное название Grand Lion созвучно с уже известной зрителям гостиницы. В «Гранде» задействованы те же самые герои, что и в «Отеле Элеон», и исполняют их те же самые артисты. В частности, заместителя управляющей отеля, как и в «Элеоне», зовут Михаил Джекович (актер Григорий Сиятвинда), владельца бара — Константин Анисимов (Виктор Хориняк), шеф-повара ресторана — Федор Юрченко (Михаил Тарабукин).

«Гранд» — это самостоятельный оригинальный формат с собственной историей и персонажами, настаивает представитель «Газпром-Медиа», добавляя, что этот сериал является «главной премьерой первого сезона телеканала «Супер» (был запущен в январе этого года).

В холдинге «СТС Медиа», которому принадлежат права на «Отель Элеон», заявляют о своих правах на героев популярного сериала. По договоренности с «Газпром-Медиа» все детали формата «Отеля Элеон», в том числе герои, будут выведены из «Гранда», утверждает директор по стратегическим коммуникациям «СТС Медиа» Ким Белов. Представители «Газпром-Медиа» и «Супера» это заявление не прокомментировали.

«СТС Медиа» будет продолжать развивать «Отель Элеон», равно как и сериал «Кухня», чьим ответвлением (spin-off) стала история про отель, уверяет Белов. По его словам, «в продолжениях и ответвлениях этих сериальных брендов зрители «СТС Медиа» снова увидят кого-то из героев «Кухни» и «Отеля Элеон» в исполнении тех же актеров, что и в предыдущих сезонах». Новые сезоны появятся в эфире только осенью 2019 года, признает Белов. В понедельник, 10 сентября, «СТС Медиа» объявил, что съемками новых эпизодов «Кухни» и «Отеля Элеон» займется компания Art Pictures Vision, совладельцем и основателем которой является режиссер Федор Бондарчук.

Суд «Ментов»

На российском ТВ уже были случаи, когда герои одного и того же сериала начинали жить параллельной жизнью. В 2009 году продюсеры сериала «Улицы разбитых фонарей» (другое название — «Менты»; выходил сначала на канале ТНТ, затем — на «Первом канале») добились в суде беспрецедентной компенсации в 1,72 млрд руб. Ответчиками в суде тогда выступали создатели сериала «Опера. Хроники Убойного отдела», который в разное время показывали «Россия», НТВ и РЕН ТВ и героями которого были отдельные персонажи «Ментов».

После длительных судебных разбирательств Арбитражный суд Москвы признал за продюсерами «Ментов» право на переработку сериала. Создатели «Оперов» воспользовались этим правом без разрешения правообладателя, постановил тогда суд.​

Рейтинговые продюсеры

Команда YBW, генеральными продюсерами которой являются Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Денис Жалинский, до 2018 года была основным производителем контента для СТС. Именно проекты YBW во многом обеспечивали успех флагманского канала «СТС Медиа». В частности, среди зрителей 10–45 лет средняя доля аудитории всех серий «Отеля Элеон», вышедших в эфир в 2016–2017 годах, равнялась 13,9% (то есть сериал посмотрели 13,9% всех, у кого в тот момент был включен телевизор). Это на несколько процентных пунктов выше, чем среднесуточная доля всего канала.

В прошлом году основатели YBW перешли на работу в «Газпром-Медиа» и с 2018 года производят контент только для этого холдинга. Именно Илояну, Шляппо, Троцюку и Жалинскому принадлежит идея канала «Супер», утверждал на его презентации в прошлом ноябре гендиректор субхолдинга «ГПМ Развлекательное ТВ» Артур Джанибекян.

Создатели «Супера» надеялись, что основу сетки нового канала составит библиотека YBW. Права на библиотеку, в том числе на сериалы «Кухня» и «Отель Элеон», прошлой осенью купили структуры, связанные с продюсерской студией «Солярис Промо Продакшн» Александра Карманова (производит для ТНТ реалити-шоу «Дом-2»). Однако, как писал «Коммерсантъ», «СТС Медиа» удалось настоять на том, чтобы библиотека YBW вернулась на СТС. Поэтому свое вещание «Супер» начал с повторов программ ТНТ.

По размеру аудитории СТС и «Супер» пока несопоставимы. Если сравнивать среднесуточные доли аудитории двух вещателей, то среди всех зрителей старше 4 лет у СТС этот показатель в январе-июне 2018 года равнялся 4,9%, у «Супера» — лишь 0,1%.

Авторы: Мария Истомина, Сергей Соболев.
Теги: «СТС Медиа» , «Газпром Медиа» , Yellow Black &amp; White
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