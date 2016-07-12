ФАС завела на ВГТРК дело за громкую рекламу

Административное дело против ВГТРК возбудила ФАС. В ведомстве считают, что входящий в холдинг телеканал «Россия 1» транслировал рекламные ролики с громкостью, значительно превышающей громкость телепередач

Здание главного офиса ВГТРК. Архивный кадр (Фото: Александр Щербак/ТАСС)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ВГТРК. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В антимонопольную службу поступила жалоба на то, что реклама на канале «Россия 1» громче передачи, во время которой она идет. Речь идет об эфире от 18 апреля. ФАС изучила эфир «России 1» в тот день и пришла к выводу, что в некоторых случаях уровень громкости звука рекламы, анонсов, сообщений о рекламе и логотипов телеканала значительно превышает предельно допустимый. Так, по закону разница громкости между программами и рекламой может составлять не более 1,5 дБ, однако в тот день она иногда составляла от 2 до 4,4 дБ.

ФАС усмотрела в действиях телекомпании нарушение ч.12 ст.14 ФЗ «О рекламе». Дело будет рассмотрено 10 августа.

Поправки к закону о рекламе, которые запрещают выпускать рекламные ролики громкостью значительно выше, чем прерываемые ими передачи, были приняты в ноябре 2014 года. В январе 2015 года ФАС разработала рекомендации по этому вопросу, где и установила максимальную разницу между рекламой и телепрограммами в 1,5 дБ.

Первый штраф за это нарушение получил телеканал «ТВ-3» — в ноябре прошлого года его оштрафовали на 100 тыс. руб. На эту же сумму спустя месяц был оштрафован телеканал НТВ.