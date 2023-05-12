В Черном море проложат новый кабель из-за тревог ЕС о России

FT: ЕС решил провести интернет-кабель через Черное море для снижения зависимости от России

Цель проекта — снизить «зависимость Кавказа от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Россию», говорится в документе Еврокомиссии

Батуми, Грузия (Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС)

Евросоюз намерен проложить подводный интернет-кабель через Черное море, чтобы улучшить связь с Грузией и снизить зависимость от линий, проходящих через Россию, сообщила Financial Times со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Кабель стоимостью €45 млн и протяженностью 1,1 тыс. км свяжет европейские страны с Кавказом. Цель проекта — снизить «зависимость региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Россию», говорится в документе.

Как пишет FT, Евросоюз и Грузия условились о необходимости проложить такой кабель в 2021 году. Однако боевые действия на Украине придали проекту дополнительный импульс, говорит источник издания. В то же время FT отмечает, что вопросы о целесообразности проекта и сроках его реализации все еще остаются.

По словам источников издания, которых уведомили о проекте, возможность проложить кабель через Черное море также изучает британская компания Vodafone. Проект получил название Kardessa. Кабель соединит Украину с Болгарией, Турцией и Грузией, а затем пройдет под землей до Армении, Казахстана и дальше пойдет в Азию.

Евросоюз в рамках программы Global Gateway также намерен проложить через Черное море электрокабель, который свяжет Грузию и Азербайджан с Румынией и Венгрией. Как пишет FT, цель этого проекта — усилить «безопасность поставок» блока.

Соглашение о прокладке электрокабеля страны и ЕС подписали в декабре 2022 года. Брюссель выделит на проект €2,3 млрд. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии, произведенной в Азербайджане и Грузии, в Европу. По словам премьера-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Тбилиси уже заказал исследование экономической целесообразности прокладки электрокабеля, оно завершится в 2024 году.