Медиахолдинги предложили новый формат распространения ТВ в интернете

Проект концепции развития телевещания до 2035 года предполагает новую схему распространения ТВ-каналов. Их планируют продвигать онлайн через единое приложение с таргетированной рекламой и дополнительными сервисами

Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

Крупнейшие медиахолдинги предложили новый формат распространения телеканалов в интернете, следует из презентации, посвященной Концепции развития телевещания до 2035 года, с которой ознакомился РБК (ее подлинность подтвердил собеседник РБК на телекоммуникационном рынке). Концепцию разрабатывают по заказу Медиа-коммуникационного союза (МКС), объединяющего крупнейшие медиахолдинги и операторов связи.

Они предлагают сделать «ВитринуТВ» единым приложением для мобильных платформ и Smart TV с ТВ-каналами первого и второго мультиплекса и дать ему преференции: обязательную предустановку на устройства с доступом в интернет, позиционирование на первом месте в интерфейсе платформ Smart TV, доступ с отдельной кнопки на пульте. Операторов связи предлагается обязать не тарифицировать мобильный трафик этого сервиса. В приложении должны быть реализованы функции отложенного просмотра, сервисов VOD вещателей (video-on-demand, видео по запросу), возможность приобретать пакетные подписки. Выкладывание ТВ-контента в общий доступ и на видеохостинги будет ограничено, но как именно, не уточняется.

Также предлагается изменить подход к продаже тематических каналов операторам платного ТВ, не входящих в мультиплексы: они больше не смогут покупать их по отдельности, а только единым пакетом (по словам источника на телекоммуникационном рынке, в него будет входить 120–150 таких каналов). В документе отмечается, что с уходом международных поставщиков контента у операторов платного ТВ высвободились бюджеты, которые они сейчас направляют на создание собственных медиа. Предлагается повышать стоимость контента для платного ТВ и долю вещателей в создании добавленной стоимости этого рынка. Для этого нужно создать единый продукт для платного ТВ, включая единую дистрибуцию тематических каналов, производимых медиахолдингами, предложение отложенного просмотра с рекламным или платным доступом, создать единого отраслевого дистрибьютора. Будет ли этот пакет тематических каналов продвигаться также в приложении «Витрина ТВ», в презентации не указано.

В документе также упоминается создание единой отраслевой платформы для продажи таргетированной рекламы для ТВ-контента и VOD-контента, а также необходимость стимулировать рост числа ТВ-приемников, поддерживающих показ подобной рекламы.

По мнению авторов, перечисленные предложения позволят вещателям максимально консолидировать контент и инвестиции в его дистрибуцию, а также зарабатывать на продаже рекламы при его распространении в сервисах VOD. Кроме того, предлагается сделать премиальное ценообразование на рекламу контента VOD от ТВ-вещателей по сравнению с обычным онлайн-видео: производить контент в кросс-платформенной логике монетизации (большой экран, VOD, ТВ) и предлагать пакетированную подписку для сервисов ведущих вещателей, совместную дистрибуцию этого пакета через операторов платного ТВ и партнеров.

Наконец, предлагается ограничить рекламу для эфирных каналов с высокой долей иностранного контента — более 75%.

Перечисленные меры, как указано в презентации, могут принести основным вещателям дополнительные доходы в размере 10–12 млрд руб. за счет развития отложенного просмотра с показом рекламы или лицензионными платежами, 35 млрд руб. от таргетированной рекламы и кроссплатформенных измерений, 6–7 млрд — от ограничения показа рекламы для неэфирных каналов с высокой долей зарубежного контента.

В презентации отмечается, что существующее сейчас множество сервисов «создает проблемы с наращиванием их дистрибуции». Вещатели «полностью полагаются на дистрибуцию своего ТВ-контента и перспективных сервисов отложенного просмотра у сторонних партнеров», а в ряде стран уже создаются агрегаторы стриминговых и VOD-сервисов с приоритетной дистрибуцией на Smart TV.

Представитель МКС сообщил РБК, что разработка проекта Концепции развития телевещания «идет очень активно, с большим интересом и высоким уровнем вовлеченности со стороны вещателей». «Объем документа значительный, он содержит много самых разных гипотез, идей, развилок. И, как мы и предполагали, на последующих этапах обсуждений возникают новые вопросы, требующие исследования. На сегодня принято решение о пролонгации проекта с некоторым расширением задач, полагаем, в срок до 1 июля работы будут завершены», — сказал он.

Еще один собеседник РБК на медиарынке пояснил, что «существует минимум три версии концепции, которые составляют разные рабочие группы». «Во всех версиях общее — единый пакет платных каналов, — утверждает собеседник. — Но версия с предложениями по единому приложению для мультиплексов, единому селлеру рекламы в онлайн-среде не является приоритетной». В одной из версий концепции речь идет об изменениях в системе доставки ТВ-сигнала и измерения аудитории, поскольку к существующим, с участием ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) в части распространения и Mediascope в части измерений, есть вопросы.

Представители крупнейших онлайн-кинотеатров Okko, «Кинопоиск», «Иви» и Wink, а также Национального рекламного альянса (продает практически всю ТВ-рекламу), Национальной медиа группы (НМГ), «Газпром-Медиа», «Первого канала», «Медиа-1 Менеджмент», ВГТРК и РТРС либо отказались от комментариев, либо не ответили на запросы РБК.

РБК направил запрос в Минцифры.

Источники РБК в двух онлайн-кинотеатрах утверждают, что с ними не обсуждались изменения в работе с «Витриной ТВ» и трансляции контента телеканалов двух мультиплексов. В ответ на вопрос о потенциальных ограничениях публикации на видеосервисах ТВ-контента один из собеседников заявил, что сейчас это регулируется договорными отношениями между сервисом и конкретным правообладателем. «Например, онлайн-кинотеатр может купить шоу или сериал производства телеканала и размещать его в формате нелинейного вещания. Либо сам канал может заключить с видеохостингом партнерство, в рамках которого будет размещать на нем либо конкретный проект, либо пакет собственных шоу и сериалов (такие партнерства сейчас активно заключаются с «VK Видео» и Rutube), — говорит этот собеседник. — Большинство телеканалов сами заинтересованы в таком партнерстве, поскольку это позволяет им дойти до молодой аудитории и привлечь от онлайн-кинотеатра дополнительные инвестиции или даже производить проекты совместно». В качестве примера он привел долгосрочное партнерство «Иви» и НТВ.

Как разрабатывается концепция телевещания

МКС заказал «Б1 Консалту» (бывший E&Y в России) исследование для разработки проекта Концепции развития телерадиовещания в России на 2024–2035 годы в начале декабря. Работу должны были завершить к 31 марта, ее финансировали несколько членов союза: НМГ, «Медиа-1 Менеджмент», РТРС, «Первый канал», «Газпром-Медиа» и ВГТРК.

В презентации, попавшей в распоряжение РБК, приведен прогноз, по которому к 2035 году доля интернет-технологий в структуре вещания превысит 30% по сравнению с 19% в 2022-м, доля эфирного ТВ снизится до 30% (с 33%), спутникового — до 15–17% (с 19%), кабельного — до 23–25% (с 29%). Отмечается, что сейчас вещатели контролируют весь рынок эфирной ТВ-рекламы, но смотрение линейного ТВ-вещания сокращается, особенно среди наиболее экономически активной аудитории, зрители начинают переходить на потребление ТВ-контента в отложенном просмотре и по запросу, в том числе на экранах смартфонов, планшетов, компьютеров. Приведены данные, по которым время телесмотрения населения России старше 12 лет к 2035 году сократится до 189 минут с 226 минут в 2023-м, а в возрасте 25–44 лет — до 85 минут со 160. Доля нелинейного просмотра в тот же период может вырасти до 25% с 13%.

К 2035 году авторы концепции предлагают запустить вещание каналов первого и второго мультиплексов повышенной четкости HD+ в эфире кабельных, спутниковых и IPTV сетей. В случае реализации всех предложений концепции операционная прибыль отрасли без учета субсидирования в 2034 году может снизиться на 20 млрд руб., без их реализации — на 95 млрд.

Что такое «Витрина ТВ»

ООО «Витрина ТВ» — официально назначенная Роскомнадзором «единственная уполномоченная организация по обеспечению распространения общероссийских обязательных телеканалов» в интернете. Она была учреждена в 2018 году ВГТРК, НМГ и «Первым каналом», позже 25% компании получила «Газпром-Медиа».

Законопроект, который предложил сделать «Витрину ТВ» единой платформой для линейной трансляции общедоступных телеканалов в Сети, был принят в 2021 году и вызвал дискуссию в отрасли. Он запрещает видеоплатформам, транслирующим сигнал первого и второго мультиплексов, изменять содержание трансляций или передавать их третьим лицам. Несмотря на то что в финальной версии с учетом предложений Федеральной антимонопольной комиссии (ФАС) закон разрешил онлайн-кинотеатрам создавать аналоги «Витрины ТВ», большинство из них, в том числе «Иви» и Wink, используют именно ее.

В приложении «Витрины ТВ» сейчас доступны каналы первого и второго мультиплекса. Но само оно не включено в перечень обязательных для предустановки на продаваемых в России устройствах с доступом в интернет, хотя в этот перечень входит ряд видеосервисов, которые используют плеер «Витрины ТВ».