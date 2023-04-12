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Уоррен Баффетт рассказал, как Билл Гейтс помог ему с ChatGPT

Уоррен Баффетт рассказал, как Билл Гейтс помог ему написать песню с помощью ChatGPT
Глава холдинга Berkshire Hathaway заявил, что у него не было никакого опыта в области искусственного интеллекта, пока несколько месяцев назад к нему не пришел Билл Гейтс и не помог написать песню на испанском с помощью ChatGPT
Билл Гейтс и Уоррен Баффетт
Билл Гейтс и Уоррен Баффетт (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Основатель финансового холдинга Berkshire Hathaway миллиардер Уоррен Баффетт рассказал, как пять месяцев назад к нему приходил основатель Microsoft Билл Гейтс и помог разобраться в работе чат-бота ChatGPT, передает CNBC.

«Билл действительно приходил по крайней мере четыре или пять месяцев назад. Он сказал: я собираюсь показать вам последнюю новинку и как ее можно использовать. Тогда я сказал, возьмите песню «My Way» и напишите ее на испанском. Через две секунды получились замечательные рифмы», — рассказал Баффетт.

Кроме этого, глава Berkshire Hathaway вспомнил, как Гейтс говорил, что одним из недостатков ChatGPT является то, что он не умеет шутить. «Он просто не умеет шутить, но может рассказать, что прочитал все книги, все юридические заключения», — процитировал Гейтса Баффетт.

По словам миллиардера, у него не было никакого опыта в области искусственного интеллекта, однако ChatGPT является «невероятным технологическим прорывом».

В конце ноября 2022-го компания OpenAI, одним из основателей которой был американский бизнесмен Илон Маск, представила универсальный чат-бот ChatGPT. Он способен выполнять самые разные задачи, в том числе вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии и даже спорить.

ChatGPT создавали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения Reinforcement Learning from Human Feedback. Затем нейросеть переобучали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными. Разработчики заявили, что они стремились сделать ИИ простым в использовании, корректным и «человечным».

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Ранее в марте в открытом письме Маск и другие известные исследователи и бизнесмены в сфере ИИ потребовали приостановить разработки нейросетей более мощных, чем GPT-4, хотя бы на полгода. Они считают паузу необходимой для разработки протоколов безопасности в сфере искусственного интеллекта. Послание подписали более 1 тыс. специалистов IТ-отрасли, в том числе Маск, сооснователь соцсети Pinterest Эван Шарп и сооснователь Apple Стив Возняк.

Подписанты предупредили, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества, и задались вопросом, должны ли люди «рисковать потерей контроля над цивилизацией».

Билл Гейтс в том же месяце опубликовал статью «Эпоха ИИ началась», в которой изложил свое представление о будущем искусственного интеллекта. Бизнесмен назвал его революционным достижением в области технологий, отметив, что инновационные технологии смогут изменить работу целых отраслей, в том числе сельскохозяйственной, образовательной и в области здравоохранения, но обратил внимание и на многочисленные риски, связанные с нейросетями. В частности, заявил Гейтс, с развитием технологий повышается риск угрозы от людей, «вооруженных искусственным интеллектом».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ChatGPT песня Билл Гейтс искусственный интеллект Уоррен Баффетт
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