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Греф предупредил о риске создания «закрытого клуба» государств в сфере ИИ

Глава Сбербанка Греф предупредил о риске создания «закрытого клуба» государств в сфере ИИ
Россия должна прилагать все усилия, чтобы быть донором клуба лидеров в сфере разработок искусственного интеллекта, а не реципиентом, считает глава «Сбера»
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Сбербанка Герман Греф предупредил об опасности создания закрытого клуба мировых держав в области искусственного интеллекта по образцу ядерного клуба. Об этом он сказал на заседании Совета Федерации.

«Я думаю, что нам нужно прикладывать все свои усилия для того, чтобы быть членами этого круга, быть донорами, а не реципиентами этих технологий. США и Китай поставили все на кон в гонке за первенство в ИИ», — отметил Греф.

Россия зависит от импорта технологий, самой уязвимой позицией глава «Сбера» назвал видеокарты для высокопроизводительных вычислений. «Весь мир зависит от одной страны здесь, и китайцы сейчас делают многое для того, чтобы организовать собственное производство. Поэтому я надеюсь, что со временем эта зависимость тоже будет решена», — сказал он.

«Я не верю в историю, что искусственный интеллект уничтожит человека, а вот мошенники и иные зловредные люди, которые захотят использовать ИИ во вред человеку или человечеству, — это вполне возможный сценарий. Поэтому кибербезопасности нужно уделять серьезное внимание», — заключил Греф.

Осенью прошлого года глава «Сбера» заявил, что общество стоит «на пороге драматического роста влияния, которое искусственный интеллект будет оказывать на нашу жизнь». Это происходит из-за того, что стоимость развития ИИ снижается, а его возможности растут. Греф отметил, что количество параметров крупнейшей в мире нейросети «за два года выросло в 30 тыс. раз» и уже сопоставимо «с количеством нейронных связей в мозге обезьяны». По его словам, внедрение в российскую экономику ИИ обеспечит ВВП дополнительный прирост в 1% к 2025 году, а экономическая эффективность благодаря этому вырастет в пять-семь раз.

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Елена Чернышова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Герман Греф искусственный интеллект

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года
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