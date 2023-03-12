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Технологии и медиа ,  
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Запуск напечатанной на 3D-принтере ракеты отложили во второй раз

В США во второй раз отложили пуск напечатанной на 3D-принтере ракеты
После нескольких попыток запуск был прерван за 0,5 секунды до старта. В прошлый раз ракету пытались запустить 8 марта, однако из-за проблем с наземным клапаном пуск пришлось перенести
Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images North America
Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images North America

Запуск первой ракеты, напечатанной на 3D-принтере, отложен во второй раз после нескольких попыток, сообщила в «Твиттере» американская компания Relativity Space, создавшая ракету.

Ее должны были запустить с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Однако пуск был прерван после запуска двигателей за 0,5 секунды до старта.

На сайте компании сообщается, что двухступенчатая Terran 1 является крупнейшим напечатанным на 3D-принтере объектом, который попытается совершить орбитальный полет. Длина ракеты — 33,5 м, а масса — чуть меньше 10 т. Terran 1 почти полностью выполнена на 3D-принтере. У нее девять двигателей Aeon в первой ступени и один Aeon Vac — во второй. Все двигатели, как и сама ракета, напечатаны на 3D-принтере и используют метан в качестве горючего и жидкий кислород в качестве окислителя.

Изначально запуск был запланирован на 8 марта, но в последний момент его пришлось отложить из-за проблем с наземным клапаном, из-за чего топливо не удалось охладить до нужной температуры.

Terran 1 способна доставлять грузы массой до 1250 кг на низкую околоземную орбиту. Стоимость каждого пуска — $12 млн.

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Теги
Елена Чернышова
ракета 3D-принтер запуск США
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