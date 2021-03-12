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В Google объяснили ограничение доступа к фильму «Крым. Путь на Родину»

Ограничения на просмотр фильма, который снял первый заместитель гендиректора ВГТРК, были выставлены из-за содержащихся в нем сцен насилия. По мнению автора картины, администрация YouTube ограничила право людей увидеть правду
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Андрей Кондрашов
Андрей Кондрашов (Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС)

На документальный фильм «Крым. Путь на Родину» первого заместителя гендиректора ВГТРК Андрея Кондрашова, опубликованный на YouTube-канале телеканала «Россия 24», были установлены возрастные ограничения из-за сцен насилия, сообщили РБК в пресс-службе Google.

«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ВГТРК воздержались от комментариев.

YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину»
Политика
<p>Генеральный директор МИА &laquo;Россия сегодня&raquo; Дмитрий Киселев (справа) и создатель фильма &laquo;Крым. Путь на Родину&raquo;&nbsp;Андрей Кондрашов</p>

Ранее Кондрашов сообщил, что YouTube ограничил доступ к фильму. При попытке открыть видео перед пользователем возникало предупреждение, что данный контент, «по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей». Вместе с тем сам фильм все равно можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

Комментируя введенные видеохостингом ограничения, Кондрашов заявил, что в день годовщины вхождения Крыма в состав России наблюдается всплеск числа просмотров фильма. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», — заметил автор фильма.

Премьера фильма «Крым. Путь на Родину» состоялась на телеканале «Россия 1» 15 марта 2015 года. Картина повествует о событиях февраля—марта 2014 года в Крыму. Помимо реконструкции многих событий того времени, в фильме было представлено большое интервью с российским президентом Владимиром Путиным, который в описанный в картине период лично отдавал распоряжения вооруженным силам, взявшим Крым под свой контроль. Кроме того, в фильме были раскрыты неизвестные подробности операции российских спецслужб по эвакуации с территории Украины Виктора Януковича, которого Москва рассматривала в качестве легитимного президента Украины.

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На YouTube фильм был опубликован на следующий день после премьеры на телевидении. С тех пор его посмотрели более 13 млн раз.

В 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного среди жителей полуострова, большинство которых высказались за присоединение. Украина и западные государства считают произошедшее аннексией. Москва настаивает, что процедура была проведена в рамках международного права и вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.

Авторы
Владислав Скобелев, Михаил Юшков
При участии
Елизавета Ламова
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