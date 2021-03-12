В Google объяснили ограничение доступа к фильму «Крым. Путь на Родину»

Ограничения на просмотр фильма, который снял первый заместитель гендиректора ВГТРК, были выставлены из-за содержащихся в нем сцен насилия. По мнению автора картины, администрация YouTube ограничила право людей увидеть правду

Андрей Кондрашов (Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС)

На документальный фильм «Крым. Путь на Родину» первого заместителя гендиректора ВГТРК Андрея Кондрашова, опубликованный на YouTube-канале телеканала «Россия 24», были установлены возрастные ограничения из-за сцен насилия, сообщили РБК в пресс-службе Google.

«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ВГТРК воздержались от комментариев.

Ранее Кондрашов сообщил, что YouTube ограничил доступ к фильму. При попытке открыть видео перед пользователем возникало предупреждение, что данный контент, «по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей». Вместе с тем сам фильм все равно можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».