Сервисы такси оценили возможность блокировки аккаунтов заболевших вирусом

Российские агрегаторы такси допустили блокировку аккаунтов пассажиров при получении запроса от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Технически это возможно, но пока у агрегаторов недостаточно информации о зараженных

Фото: Zuma / ТАСС

Российские агрегаторы такси допустили возможность блокировки аккаунтов пассажиров при получении соответствующего запроса от оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В среду, 11 марта, представитель Uber Advanced Technologies заявил, что компания может временно заблокировать аккаунты водителей и клиентов, которые заразились коронавирусом в США. По его словам, сотрудники Uber будут советоваться о каждой блокировке аккаунта с врачом-эпидемиологом.

Как сообщила РБК представитель ГК «Везет» Зоя Австрийская, точечно блокировать аккаунты пользователей возможно. «Сложность состоит в точности определения людей в зоне риска, а также в передаче их данных агрегатору с сохранением персональных данных и медицинской конфиденциальности», — заявила она.

Аналогичной позиции придерживается и представитель пресс-службы Gett. По ее словам, сейчас блокировка клиентских и водительских аккаунтов не предусмотрена. «Мы не обладаем доступом к данным о людях с подозрением на коронавирус и подтвержденных случаях», — заявила он, подтвердив, что технически сможет блокировать аккаунты пользователей, если оперативный штаб предоставит им списки зараженных.

Представители «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» заявили, что такой вопрос с ними пока не обсуждался.