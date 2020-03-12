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Сервисы такси оценили возможность блокировки аккаунтов заболевших вирусом

Российские агрегаторы такси допустили блокировку аккаунтов пассажиров при получении запроса от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Технически это возможно, но пока у агрегаторов недостаточно информации о зараженных
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Фото: Zuma / ТАСС

Российские агрегаторы такси допустили возможность блокировки аккаунтов пассажиров при получении соответствующего запроса от оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В среду, 11 марта, представитель Uber Advanced Technologies заявил, что компания может временно заблокировать аккаунты водителей и клиентов, которые заразились коронавирусом в США. По его словам, сотрудники Uber будут советоваться о каждой блокировке аккаунта с врачом-эпидемиологом.

Как сообщила РБК представитель ГК «Везет» Зоя Австрийская, точечно блокировать аккаунты пользователей возможно. «Сложность состоит в точности определения людей в зоне риска, а также в передаче их данных агрегатору с сохранением персональных данных и медицинской конфиденциальности», — заявила она.

Uber заблокирует аккаунты больных коронавирусом
Авто

Аналогичной позиции придерживается и представитель пресс-службы Gett. По ее словам, сейчас блокировка клиентских и водительских аккаунтов не предусмотрена. «Мы не обладаем доступом к данным о людях с подозрением на коронавирус и подтвержденных случаях», — заявила он, подтвердив, что технически сможет блокировать аккаунты пользователей, если оперативный штаб предоставит им списки зараженных.

Представители «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» заявили, что такой вопрос с ними пока не обсуждался.

РБК направил запрос в пресс-службу оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Пока российские агрегаторы такси прорабатывают альтернативные методы профилактики заражения.

Представитель «Ситимобил» Георгий Лобушкин заявил РБК, что для профилактики таксопарки и ИП обязаны контролировать состояние здоровья водителей и не допускать их к работе при наличии симптомов ОРВИ. «Также они должны обеспечивать водителей одноразовыми масками, антисептиками для рук и дезинфицирующими средствами. Водителям рекомендуется регулярно протирать ручки дверей антисептиками, проводить влажную уборку салона и не менее двух раз в сутки проветривать салон», — объяснил он.

По словам Лобушкина, компания заканчивает переговоры с несколькими подрядчиками для дезинфекции транспорта. Ранее эта процедура не была обязательной. Расходы на процедуру «Ситимобил» будет компенсировать за свой счет. По оценкам источника, близкого к компании, затраты составят около 300 руб. за автомобиль, притом ежедневно на линию выходит около 150 тыс. машин.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что департамент транспорта Москвы разослал компаниям, оказывающим услуги такси, рекомендацию обеспечить таксистов медицинскими масками, дезинфицирующими салфетками, антисептиками для обработки салона, а также проводить обработку салонов автомобилей перекисью водорода, спиртом и другими веществами, проветривать их не реже двух раз в сутки.

Представитель «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова подчеркнула, что случаи заражения во многом связаны с возвращением из-за рубежа, поэтому компания планирует организовать в Шереметьево пункты, где водители смогут бесплатно получить медицинские маски и дезинфицирующие средства. «Также для водителей организовали бесплатную самодиагностику на 40 точках телемедицинского контроля в Москве. Такие точки, так же как больницы и пункты дезинфекции, будут отмечены на карте в водительском приложении», — пояснила она. В то же время ГК «Везет» планирует предоставить водителям скидки на все медицинские препараты, для этого они ведут переговоры «с крупным онлайн-ретейлером медицинских товаров», добавила Зоя Австрийская.

Представитель пресс-службы Gett добавил, что ежедневные медицинские осмотры перед рейсом «являются обязательной нормой для партнеров-таксопарков, они не зависят от сезонных вспышек заболеваний или различных эпидемий».

Автор: Владислав Скобелев
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Gett, Везет, такси, коронавирус
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