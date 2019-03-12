Создатель интернета назвал главные опасности Сети

Тим Бернерс-Ли к 30-летию создания интернета опубликовал открытое письмо. В нем он рассказал об опасностях злоупотребления возможностями Сети и призвал работать над ее улучшением

Тим Бернерс-Ли (Фото: Andrew Parsons / Zuma / ТАСС)

Британский физик Тим Бернерс-Ли, являющийся одним из создателей интернета, опубликовал открытое письмо с предостережениями от злоупотребления возможностями глобальной Сети.

В своем письме, опубликованном на сайте организации World Wide Web Foundation, Бернерс-Ли отмечает, что Глобальная сеть сделала удобнее жизнь людей, но при этом несет опасность злоупотребления ее возможностями.

«В то время как Сеть создала новые возможности, дала голос маргинальным группам и сделала нашу жизнь проще, она также дала новые возможности мошенникам, дала голос тем, кто сеет ненависть, и упростила возможность совершения преступлений», — пишет ученый. «Если мы откажемся от создания лучшего интернета сейчас, то не интернет потеряет нас, а мы потеряем интернет», — считает он.

Главными опасностями, которые сегодня исходят от интернета и которые нужно решить, Бернерс-Ли назвал: