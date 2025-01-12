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Технологии и медиа ,  
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Володин исключил полный запрет видеоигр в России по новому закону

Полный запрет видеоигр в России не обсуждается, заявил Володин, комментируя соответствующие сообщения. В Госдуму в декабре внесли проект о маркировке видеоигр, она защитит детей и граждан от деструктивного контента, отмечал спикер

Власти не обсуждают полный запрет видеоигр в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Так он ответил на сообщения СМИ, что видеоигры в России могут быть полностью запрещены. «Сразу хочу подчеркнуть — об этом речи не идет», — написал Володин.

Вместе с тем спикер Госдумы обратил внимание, что опрос касательно деструктивного контента в видеоиграх, проведенный в его телеграм-канале, показал, что 71% проголосовавших выступает за ограждение детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, «а также навязывания чуждых нам ценностей». 26% опрошенных высказались против ограничений, еще 3% затруднились с ответом.

Володин напомнил, что за последние годы произошло несколько нападений учащихся на учеников и учителей в школах. Действия школьников он связал с их участием в видеоиграх.

Спикер Госдумы напомнил о законопроекте, внесенном в нижнюю палату парламента в декабре. Документ предусматривает введение маркировки видеоигр по их содержанию.

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Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Еще раз подчеркиваю, речь идет именно о защите детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх, от пропаганды там информации, запрещенной на территории нашей страны, — совершения преступлений, смены пола, употребления наркотиков и ЛГБТ. Всего того, что крайне негативно влияет на неокрепшую психику подрастающего поколения», — написал председатель Госдумы.

Исследователи делали разные выводы насчет влияния видеоигр на поведение человека. Одни утверждали, что видеоигры со сценами насилия моментально провоцируют агрессивное поведение и усугубляют агрессию у враждебно настроенных подростков. Другие эксперты считают, что детей делают агрессивными не игры, а насилие в семье и буллинг в школе и что только 0,4% разных форм агрессии могут быть вызваны жестокими видеоиграми.

Специалисты из второй группы также считают, что видеоигры отвлекают геймеров от правонарушений, а те, что содержат сцены насилия, повышают стрессоустойчивость.

В 2020 году в журнале Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking были опубликованы результаты исследования, которое продолжалось десять лет. Оно не выявило корреляции между игрой в жестокие видеоигры в детстве и повышенным уровнем агрессии по прошествии этого срока.

Володин подчеркнул, что итоговое решение должно быть сбалансированным. Он заверил, что к обсуждению законопроекта привлекут родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных.

В Думе опровергли доступ к игровым сервисам только по «Госуслугам»
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Речь идет о законопроекте «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории Российской Федерации». Он был подготовлен группой депутатов и сенаторов и внесен в Госдуму 12 декабря.

В пояснительной записке говорится, что цель инициативы — «регулирование общественных отношений, возникающих в связи с разработкой и распространением видеоигр» в стране, а также «установление ограничений осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, в том числе информирование пользователей видеоигр об особенностях их содержания».

Проект закона устанавливает ряд требований к распространителям (издателям) видеоигр и организаторам сервисов их распространения (онлайн-магазинам). В частности, их обяжут информировать пользователей об особенностях содержания видеоигр, для этого им будут присвоены категории — например, «видеоигра, содержащая изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия» либо «видеоигра, содержащая бранные слова и выражения».

Законопроект предполагает регистрацию на игровых сервисах несколькими способами, в том числе через «Госуслуги», по биометрии и номеру телефона, говорил один из авторов документа Антон Горелкин.

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