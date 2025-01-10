В Думе опровергли доступ к игровым сервисам только по «Госуслугам»

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Законопроект, регулирующий игровую индустрию, не предполагает введения обязательной регистрации на игровых сервисах через «Госуслуги» — это лишь один из вариантов регистрации. Об этом сообщил один из соавторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Наш законопроект предполагает еще два способа: при помощи биометрии или по номеру телефона. Выбрать можно будет любой из них, и я уже писал, что привязка аккаунта к телефонному номеру сегодня реализована на всех крупных видеоигровых платформах», — написал Горелкин.

Ранее Антон Горелкин сообщил, что в Госдуму внесен проект, которым вводится маркировка видеоигр по их содержанию, добавив, что проект не содержит запрета иностранных игровых сервисов, как и никаких «невыполнимых требований». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект защитит детей и граждан от деструктивного контента в видеоиграх и «пропаганды чуждых ценностей».

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