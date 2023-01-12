Число посетителей казино в России в новогодние праздники выросло на треть

Число посетителей российских игорных зон в новогодние праздники выросло на 28–36%. Сами казино это связывают с развитием «неигровых активностей», сокращением развлечений из-за геополитики и ростом спроса на внутренний туризм

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Количество посетителей российских игорных зон в новогодние праздники выросло, сообщили РБК в Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС).

По данным АИРИС, наибольший прирост наблюдался в игорной зоне «Красная Поляна». В период с 1 по 8 января 2023 года ее посетили 32,6 тыс. человек, из которых 95% — россияне. Это на 36% больше, чем годом ранее, когда эту зону посетили 24 тыс. человек, и на 24% больше, чем в новогодние каникулы 2021 года. Тогда из-за коронавирусных ограничений большинство традиционных для зимнего туризма стран были закрыты на въезд, а спрос на курорт «Красная Поляна» вырос в два раза. Статистику подтвердил представитель зоны «Красная Поляна».

Посещаемость других игорных зон в России в разы меньше, но там тоже наблюдался высокий прирост посетителей. Так, игорная зона «Сибирская монета» на Алтае в эти праздники приняла 3,9 тыс. гостей, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 10% больше, чем было в 2021-м, рассказал представитель АИРИС и подтвердили в самой игорной зоне.

Казино Tigre de Cristal в «Приморье» с 1 по 8 января 2023 года посетили 8,6 тыс. гостей. Средний показатель за день — 1,1 тыс. человек — на 28% выше по сравнению с тем же периодом в 2021 и 2022 годах, рассказал представитель АИРИС и подтвердили в Tigre de Cristal. 91% всех визитов были совершены русскоговорящими гостями, их доля с 2021 года практически не меняется, указали в казино. Всего за праздники среди гостей приморского казино было разыграно 1,6 млн руб., этот показатель на протяжении последних лет также стабилен.

Второе казино «Приморья» — «Шамбала» — членом Ассоциации игорного бизнеса не является, поэтому статистикой по его показателям ассоциация не располагает. Представитель «Шамбалы» оперативно данные РБК предоставить не смог.

Игорная зона «Янтарная» в Калининградской области данные по посещаемости не раскрыла. Представитель «Янтарной» от комментариев отказался.

Как работают казино в России Деятельность казино в России регламентируется специальным законом, принятым в 2006 году и вступившим в силу в июле 2009-го. По нему игорный бизнес разрешен только на территории специализированных игорных зон. На территории одного субъекта может существовать только одна игорная зона. В России предусматривается создание пяти игорных зон: в Алтайском, Приморском и Краснодарском краях, в Калининградской области, а также в Крыму. Сейчас в России действуют четыре из перечисленных зон, «Золотой берег» в Ялте планируют построить к концу 2023 года. Игорная зона «Красная Поляна» , находящаяся в Сочи, включает «Казино Сочи», казино «Бумеранг», зал игровых автоматов «Бонус Slots», апарт-отель «Бонус», площадку для концертов и спортивных мероприятий Red Arena и театр «В игре». Ее оператором выступает ООО «Домейн», владельцем которого является зарегистрированная в Сингапуре Silverron International Pte. Ltd.

, находящаяся в Сочи, включает «Казино Сочи», казино «Бумеранг», зал игровых автоматов «Бонус Slots», апарт-отель «Бонус», площадку для концертов и спортивных мероприятий Red Arena и театр «В игре». Ее оператором выступает ООО «Домейн», владельцем которого является зарегистрированная в Сингапуре Silverron International Pte. Ltd. Игорная зона — «Приморье» — объединяет казино Tigre de Cristal и одноименный пятизвездочный отель (ими управляет гонконгская компания Suncity Group). Также НАО «Шамбала» владеет одноименным казино.

— объединяет казино Tigre de Cristal и одноименный пятизвездочный отель (ими управляет гонконгская компания Suncity Group). Также НАО «Шамбала» владеет одноименным казино. «Сибирская монета» , расположенная в Алтайском крае, представлена игорно-развлекательным комплексом Altai Palace с одноименным казино. Сейчас ее оператором является ООО «Алтай Пэлас», которым владеет кузбасский бизнесмен Владимир Кутьев.

, расположенная в Алтайском крае, представлена игорно-развлекательным комплексом Altai Palace с одноименным казино. Сейчас ее оператором является ООО «Алтай Пэлас», которым владеет кузбасский бизнесмен Владимир Кутьев. Зона «Янтарная» в Калининградской области — это зал игровых автоматов Magic Crystal, а также казино Sobranie, которым управляет ООО «Юни Гейминг Компани».

За счет чего растут игорные зоны

Глава АИРИС Дмитрий Анфиногенов связал всплеск посещаемости российских игорных зон с общей ситуацией в индустрии развлечений. «Событий сейчас очень мало, в новогодний период — ничтожно мало, — объясняет Анфиногенов. — При этом спектр мероприятий, которые проходят в игорных зонах, наоборот, расширяется. Это будет привлекать новых посетителей и в дальнейшем». В конце декабря на пресс-конференции по итогам 2022 года Анфиногенов отмечал, что доля неигровых доходов игорных зон сейчас составляет около 15%.

Аналогичным образом объясняют рост посещаемости и представители игорных зон. Так, в игорной зоне «Красная Поляна» сообщили, что в этом году на их территории прошла масштабная развлекательная программа с участием Леонида Агутина, Максима Фадеева и других артистов. Призовой фонд, разыгранный сочинской зоной в этом году, составил 34 млн руб. Представитель «Сибирской монеты» в числе факторов, повлиявших на привлечение новых посетителей, отметил масштабное расширение самого комплекса игорной зоны.

По мнению главы ассоциации, на посещаемости игорных зон также сказывается развитие внутреннего туризма, что способствует привлечению новых посетителей в казино. «Открытие китайских границ в ближайшие месяцы также положительно скажется на посещаемости игорных зон, особенно «Приморья», — считает Анфиногенов. Он надеется, что ожидаемое в марте возобновление перелетов авиакомпании FlyDubai из Дубая в Сочи дополнительно привлечет в «Красную Поляну» арабских туристов, которые в 2019 году там активно присутствовали.