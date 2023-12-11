Как Voice и «Правила жизни» обошли Cosmopolitan и Esquire. Инфографика

Аудитория журнала Voice в сентябре 2023 года достигла 5,3 млн человек и превзошла свой результат, когда издание называлось Cosmopolitan. Аналогично выросло число читателей и у бывшего Esquire — «Правила жизни» в сентябре 2023 года читали 900 тыс. человек. Как различаются аудитории глянцевых журналов в России до их переименования и после — в инфографике РБК.