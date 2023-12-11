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Технологии и медиа ,  
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Как Voice и «Правила жизни» обошли Cosmopolitan и Esquire. Инфографика

Журналы Voice и «Правила жизни» обошли Cosmopolitan и Esquire по популярности

Аудитория журнала Voice в сентябре 2023 года достигла 5,3 млн человек и превзошла свой результат, когда издание называлось Cosmopolitan. Аналогично выросло число читателей и у бывшего Esquire — «Правила жизни» в сентябре 2023 года читали 900 тыс. человек. Как различаются аудитории глянцевых журналов в России до их переименования и после — в инфографике РБК.

Voice и «Правила жизни» обошли по популярности Cosmopolitan и Esquire
Технологии и медиа
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Екатерина Цветкова
Cosmopolitan Esquire Глянец журнал
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Voice и «Правила жизни» обошли по популярности Cosmopolitan и Esquire
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