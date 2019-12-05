Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 12:36
Медведев рассказал об ожиданиях от Зеленского Политика, 12:44 В Петербурге произошло ДТП с участием 13 машин Общество, 12:43 Медведев объявил о мерах «по распечатыванию кубышки» Экономика, 12:42 Что есть в 2020-м: главные тренды нового года Pink, 12:41 В Екатеринбурге нашли пропавшего в конце ноября мальчика Общество, 12:39 Ивлеева спросила Медведева о сроках «закрытия» YouTube Общество, 12:34 Медведев назвал пределы роста ВВП в 2019 году Экономика, 12:32 Как быстро собраться в поездку на машине: 3 важных решения РБК и Subaru, 12:30 Лукашенко заявил о давлении «антибелорусского окружения» на Путина Политика, 12:27 Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян Общество, 12:26 Лукашенко отверг возможность создания единого парламента с Россией Политика, 12:25 «Яндекс.Музыка» назвала самых популярных исполнителей 2019 года Общество, 12:22 В колледж в Приамурье вызвали полицию из-за игрушечного пистолета ученика Общество, 12:08 МИД сообщил о проработке визита Лаврова в США Политика, 12:07
Общество ,  
0 
Ивлеева спросила Медведева о сроках «закрытия» YouTube
Глава правительства заверил, что YouTube никто закрывать не планирует. Он также объяснил Ивлеевой, от чего будет зависеть успех работающих на этой площадке блогеров

Закрывать россиянам доступ к YouTube не планируется, заверил в ходе интервью журналистам российских телеканалов глава правительства Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос представляющей телеканал «Пятница» видеоблогера Насти Ивлеевой о последствиях принятия в России закона о «суверенном интернете».

«Ничего никто закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать», — сказал Медведев.

Премьер-министр заверил, что так называемый закон «о суверенном интернете» направлен не на то, чтобы что-то запретить, так как запреты в интернете легко обходить, а на защиту от возможных попыток «отрезать» Россию от мировой сети.

«Обычно в этом случае говорят: «Ну кто нас там собирается отрезать!» Это, как было сказано в одном советском фильме, обывательские разговорчики. На самом деле отрезать могут от чего угодно», — пояснил Медведев.

Особую опасность такого отключения премьер-министр связал с развитием интернета вещей, прекращение доступа к которому сможет остановить «все, что угодно» — от электростанции до полетов самолетов.

Технологии и медиа
Рекламные ссылки в YouTube-каналах принесли российским блогерам ₽3 млрд

Отвечая на вопрос Ивлеевой о том, что ждет видеоблогеров, чьи доходы полностью зависят от YouTube, Медведев отметил, что это зависит от них самих.

«Не мне вам объяснять. Если это интересно — будут смотреть, это можно монетизировать, а не будет интересно — не будут смотреть», — добавил глава правительства.

Автор: Евгений Калюков
Теги: YouTube, видеоблогер
Материалы по теме
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Общество
Рекламные ссылки в YouTube-каналах принесли российским блогерам ₽3 млрд
Технологии и медиа
Wylsacom объяснил победу в рейтинге русскоязычных блогеров YouTube
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter