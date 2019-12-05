Ивлеева спросила Медведева о сроках «закрытия» YouTube

Глава правительства заверил, что YouTube никто закрывать не планирует. Он также объяснил Ивлеевой, от чего будет зависеть успех работающих на этой площадке блогеров

Закрывать россиянам доступ к YouTube не планируется, заверил в ходе интервью журналистам российских телеканалов глава правительства Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос представляющей телеканал «Пятница» видеоблогера Насти Ивлеевой о последствиях принятия в России закона о «суверенном интернете».

«Ничего никто закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать», — сказал Медведев.

Премьер-министр заверил, что так называемый закон «о суверенном интернете» направлен не на то, чтобы что-то запретить, так как запреты в интернете легко обходить, а на защиту от возможных попыток «отрезать» Россию от мировой сети.

«Обычно в этом случае говорят: «Ну кто нас там собирается отрезать!» Это, как было сказано в одном советском фильме, обывательские разговорчики. На самом деле отрезать могут от чего угодно», — пояснил Медведев.

Особую опасность такого отключения премьер-министр связал с развитием интернета вещей, прекращение доступа к которому сможет остановить «все, что угодно» — от электростанции до полетов самолетов.