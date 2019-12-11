«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play

Под угрозой СМС-переписка, данные о контактах из телефонной книги и история вызовов, предупредили специалисты. Корпорацию Google уже поставили в известность, компания приняла меры

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Речь идет о новой версии бэкдора Android.Backdoor.735.origin, который выполняет команды злоумышленников и предназначен для кибершпионажа.

Эта вредоносная программа постоянно активна в фоновом режиме и может запускаться не только через значок или ярлык, но и автоматически при старте системы, а также по команде злоумышленников, предупреждают аналитики. «Под угрозой могут находиться СМС-переписка, данные о контактах из телефонной книги, история вызовов», — сказано в сообщении.

В компании уточнили, что предупредили Google о трояне и корпорация оперативно удалила его из Google Play.

В «Лаборатории Касперского» РБК сообщили, что пользователи чаще всего сталкиваются с заражением мобильных устройств вредоносным ПО, скачивая приложения на неофициальных ресурсах.