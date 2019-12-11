«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 63,57 (-0,01) Quote, 12:33
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 70,46 (+0,07) Quote, 12:33
Минпромторг поддержал «Силовые машины» в споре с Siemens о турбинах Бизнес, 18:04 Какого функционала клиенты ждут от сайта оптового поставщика Pro, 18:00 США обвинили иранские компании в перевозке оружия массового поражения Политика, 17:59 Генеральный директор «Зенита» заявил о крахе европейских надежд Спорт, 17:54 Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах Общество, 17:51 Кризис как подарок: увеличить выручку в три раза на падающем рынке РБК и Открытие, 17:47 Путин счел беспардонной ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой Политика, 17:40 Свежие ГОСТы и гранты для фермеров: главное в пищевой промышленности Pro, 17:27 Путин распорядился разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов Политика, 17:25 Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства Финансы, 17:23 Ира Сидоркова — о «неженском» хобби и снижении интереса к образованию РБК Стиль и YE’S apartaments, 17:18 Суд отправил под домашний арест директора сгоревшего в Одессе колледжа Общество, 17:12 Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских Общество, 17:11 Сторонника Квачкова приговорили к 17 годам колонии Общество, 17:10
Технологии и медиа ,  
0 
«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play
Под угрозой СМС-переписка, данные о контактах из телефонной книги и история вызовов, предупредили специалисты. Корпорацию Google уже поставили в известность, компания приняла меры
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Речь идет о новой версии бэкдора Android.Backdoor.735.origin, который выполняет команды злоумышленников и предназначен для кибершпионажа.

Эта вредоносная программа постоянно активна в фоновом режиме и может запускаться не только через значок или ярлык, но и автоматически при старте системы, а также по команде злоумышленников, предупреждают аналитики. «Под угрозой могут находиться СМС-переписка, данные о контактах из телефонной книги, история вызовов», — сказано в сообщении.

В компании уточнили, что предупредили Google о трояне и корпорация оперативно удалила его из Google Play.

В «Лаборатории Касперского» РБК сообщили, что пользователи чаще всего сталкиваются с заражением мобильных устройств вредоносным ПО, скачивая приложения на неофициальных ресурсах.

Финансы
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

«Однако действительно и в официальных магазинах, в частности в Google Play, находят зловредов. К сожалению, в 2019 году такие случаи участились. Например, в первом квартале на этой площадке «Лабораторией Касперского» были обнаружены троянцы, которые крали учетные данные для доступа в приложения банков Бразилии, а в третьем квартале мы обнаружили вредоносное приложение, которое в конечном итоге позволяло оформлять на номера пользователей платные подписки. В настоящее время эти приложения удалены из Google Play», — сказал антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

В целом, по его словам, в третьем квартале 2019 года выявлен рост числа мобильных угроз по сравнению, например, со вторым кварталом этого же года.

Авторы: Мария Бондаренко, Роман Кирьянов, Любовь Порываева
Теги: Google Play, вирусы, кибершпионаж
Материалы по теме
Песков заявил о «стене непонимания» с США в борьбе с киберпреступностью
Политика
Министр обороны Украины заявил об идущих обычно из России кибератаках
Политика
«Лаборатория Касперского» отвергла обвинения в кибершпионаже в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter