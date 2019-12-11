Цифровой профиль россиянина потребует доработки государственных ИТ-систем

Почему пока невозможен переход на мгновенный обмен данными с госорганами — в материале РБК.

Что нужно для обмена информацией онлайн

В пояснительной записке к проекту изменения правил ЕСИА указано, что для его реализации потребуется модернизация ведомственных информационных систем. Каких, не уточняется, но среди тех, кто согласовывал проект, были МВД, ФНС, Минфин, Минобороны, Минтруд, Минпросвещения и Росреестр. В своих замечаниях к документу в Минтруде (есть у РБК) указали, что «согласование проекта постановления невозможно ввиду существенного увеличения нагрузки, превышающей расчетные параметры» на инфраструктуру информационных систем Пенсионного фонда при передаче сведений в ЕСИА. Большинство замечаний к документу со стороны других ведомств также сводятся к тому, что там не указаны источники финансирования модернизации информационных систем.

Наиболее проблемным ведомством, тормозящим передачу данных, считается МВД, сообщили опрошенные РБК эксперты. «Известно, что подтверждение паспортных данных, например для операторов связи, через ЕСИА не работает в полной мере, поскольку текущие базы МВД не рассчитаны на такую нагрузку. Проекты модернизации систем МВД и других ведомств есть, но они до сих пор слабо увязаны между собой», — рассказал ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций.

МВД в своих замечаниях указало, что считает публикацию постановления до завершения разработки цифрового профиля и модернизации информационных систем несвоевременной. Минкомсвязь в ответ рекомендовала ведомству рассмотреть вариант доработки информационной системы с ФГУП «НИИ «Восход». Представитель предприятия отказался комментировать не утвержденный правительством проект. РБК направил запрос в МВД.

Начальник управления методологического сопровождения работы с данными Аналитического центра при правительстве Александр Малахов говорит, что не все государственные информационные системы развиты одинаково и у некоторых нет технической готовности к обмену. «Иногда нет самих информационных систем или они находятся в разрозненном состоянии: до внедрения единого госреестра ЗАГС в каждом субъекте была своя информационная система», — приводит он пример.

Представитель Минкомсвязи сообщил, что там в ближайшее время внесут проект постановления в правительство вместе с таблицей разногласий.

Кто будет финансировать модернизацию систем

По словам представителя Минкомсвязи, размер затрат на модернизацию должны будут определить сами ведомства, а работы будут финансироваться из их бюджетов. Чтобы они успели обновить свои информационные системы, срок вступления постановления в силу перенесли с 1 января на 1 сентября 2020 года.

Никто из участвовавших в согласовании проекта ведомств не ответил РБК на вопрос, потребуется ли модернизация и во сколько она обойдется. Представитель Минтруда лишь заявил, что сегодня данные о СНИЛС передаются в ЕСИА в течение 60 секунд, а представитель Росреестра, что он не входит в список ведомств, предоставляющих данные в режиме реального времени. Представитель ФНС заявил, что со службой проект постановления не согласовывался.

Развитие цифрового профиля в том числе предусмотрено в федеральном проекте «Цифровое госуправление» национальной программы «Цифровая экономика». На создание «платформы идентификации, включающей биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство доверия электронной подписи на базе ЕСИА», до 2024 года предлагается выделить 4,5 млрд руб.

Зачем нужен мгновенный обмен данными

На днях премьер Дмитрий Медведев поручил обеспечить принятие закона о создании и использовании инфраструктуры цифрового профиля до 1 июля 2020 года. В марте Паршин заявил, что полноценный запуск платформы цифрового профиля планируется в конце 2020 года. Он говорил, что цифровой профиль заменит электронный паспорт в большинстве случаев, когда при получении услуги не нужно предъявлять документы. Как пояснил РБК заместитель гендиректора АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов, данные в цифровом профиле должны быть полностью актуальными в момент совершения юридически значимых действий (финансовых операций, оказания государственных услуг), например «в целях подтверждения правоспособности лица для этих действий». «Для этого необходимо онлайн-обновление и взаимодействие со стороны ведомств при его корректировке и выдаче данных», — считает он.

«У ведомств есть свои налаженные процессы, которые они не хотят интегрировать с ЕСИА, — продолжает директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. — Например, сегодня справки о судимости, которые нужны при трудоустройстве, в частности, преподавателей в вуз, МВД готовит в течение 30 дней. Если появится регулярно обновляющийся цифровой профиль, в который сразу будет вноситься информация о появлении или погашении судимости, это приведет к ненужности многих системных операций в МВД».

«Сейчас существует проблема в принципе актуализации данных в цифровом профиле, так как эту информацию указывает гражданин, — добавил Малахов. — Гражданин может ошибиться, может забыть старую учетную запись и вместо восстановления зарегистрировать новую, может забыть актуализировать информацию о себе. Эти проблемы приводят к невозможности оказания проактивных услуг, реализации суперсервисов, автоматизации процессов оказания услуг и полного избавления от дополнительных справок».

Какие именно данные ведомства будут передавать в ЕСИА, Минкомсвязь определит по итогам эксперимента по повышению качества и связности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах. Среди задач эксперимента — разработка инфраструктуры цифрового профиля и апробация его функциональных возможностей при автоматическом заполнении анкеты на кредит. В эксперименте также предложили поучаствовать ЦИК для автоматического сбора сведений об избирателях. Эксперимент должен завершиться в первом квартале 2020 года.